Protezione Civile in azione: doppia esercitazione tra Revello, Envie e Barge

Nella mattinata di sabato 29 novembre, il territorio tra Revello, Envie e Barge è stato protagonista di una serie di esercitazioni coordinate di Protezione Civile che hanno coinvolto diverse associazioni e gruppi operativi.

A Revello, a partire dalle 9, in via Envie si è svolta un’importante attività addestrativa che ha visto impegnate la Squadra Soccorso Radio di Saluzzo, l’Associazione Civica di Protezione Civile di Revello e la squadra piloti di droni del Coordinamento di Protezione Civile di Fossano, guidata da Salvatore Terranova.



La squadra di Saluzzo ha curato i collegamenti via radio, mentre i volontari revellesi hanno gestito la parte logistica e organizzativa.

Parallelamente, gli operatori SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) hanno effettuato rilievi fotogrammetrici con drone sulla collina di Revello, in particolare nell’area del Forte Bramafam, una zona caratterizzata da pareti rocciose soggette a recenti distacchi di massi. Le immagini acquisite saranno ora elaborate per ottenere un’ortofoto dettagliata, utile per programmare interventi di prevenzione e messa in sicurezza legati al rischio di movimenti franosi.

Nello stesso giorno, l’Unità di Protezione Civile ANA – Sezione di Saluzzo, su richiesta dei Comuni di Envie e Barge, ha svolto un’ulteriore esercitazione finalizzata al ripristino dell’antico collegamento tra i due paesi. L’intervento ha riguardato la pulizia e la sistemazione dell’antica strada/sentiero con taglio delle piante, ripristino del sedime e messa in sicurezza dell’area, rendendola nuovamente percorribile per future attività outdoor. Operazione realizzata grazie alle squadre ANA di Barge, Envie, Revello, Rifreddo e Racconigi, coordinate dal responsabile Andrea Ribotta.

Le amministrazioni coinvolte hanno espresso un sentito ringraziamento a tutti i volontari che hanno preso parte alle iniziative. Visti gli esiti positivi, sono già in programma nuove attività di monitoraggio e ulteriori campagne di rilievi fotogrammetrici e manutentivi sul territorio.



