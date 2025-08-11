Fumo da un alloggio in via Massimo d’Azeglio ad Alba: dimentica padella sul fornello e scatta l’allarme

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi (lunedì 11 agosto) ad Alba, in via Massimo d’Azeglio, dove è stato segnalato del fumo proveniente da un alloggio. L’origine dell’incendio è stata ricondotta a una padella dimenticata sul fornello da un uomo anziano, uscito di casa poco prima.

L’allarme è stato lanciato alla centrale operativa intorno alle 16. La squadra di pronto intervento di Alba è giunta rapidamente sul posto, mettendo in sicurezza l’appartamento. Fortunatamente, l’incendio non ha causato danni strutturali significativi e non si registrano persone o beni coinvolti.