 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 11 agosto 2025, 17:03

Fumo da un alloggio in via Massimo d’Azeglio ad Alba: dimentica padella sul fornello e scatta l’allarme

Un anziano esce di casa lasciando il gas acceso. Intervento dei soccorsi alle 16: nessun danno rilevante né persone coinvolte

Fumo da un alloggio in via Massimo d’Azeglio ad Alba: dimentica padella sul fornello e scatta l’allarme

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi (lunedì 11 agosto) ad Alba, in via Massimo d’Azeglio, dove è stato segnalato del fumo proveniente da un alloggio. L’origine dell’incendio è stata ricondotta a una padella dimenticata sul fornello da un uomo anziano, uscito di casa poco prima.

L’allarme è stato lanciato alla centrale operativa intorno alle 16. La squadra di pronto intervento di Alba è giunta rapidamente sul posto, mettendo in sicurezza l’appartamento. Fortunatamente, l’incendio non ha causato danni strutturali significativi e non si registrano persone o beni coinvolti.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium