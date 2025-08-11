Ondata di caldo e incendi di sterpaglie: tre roghi nel pomeriggio in provincia di Cuneo

Il gran caldo che sta interessando la provincia di Cuneo in questi giorni ha favorito una serie di incendi di sterpaglie nel pomeriggio di oggi (lunedì 11 agosto), con tre episodi distinti che hanno richiesto l’intervento tempestivo delle squadre antincendio.

Il primo allarme è scattato intorno alle 15,10 a Roccabruna, in borgata Norat, in valle Maira. Una squadra di volontari AIB di Dronero è riuscita a domare le fiamme in circa un’ora, evitando che si propagassero alle zone circostanti.

Poco dopo, alle 15,50, un secondo incendio è divampato in via Cave a Bagnolo Piemonte, al limitare di un’area boschiva. Le sterpaglie in fiamme minacciavano di estendersi a una zona più ampia. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Barge, ancora impegnata nelle operazioni di contenimento.

Infine, un terzo rogo ha interessato località Magnesia di Bernezzo, dove le fiamme hanno coinvolto circa 400 metri quadrati di prato, avvicinandosi pericolosamente a un castagneto. L’allarme è scattato poco prima delle 16. L’intervento dei Vigili del Fuoco di Busca, con il supporto dell’AIB, ha scongiurato il rischio di propagazione.

Tutti gli interventi si sono conclusi senza danni a persone o abitazioni, ma con un chiaro segnale: le alte temperature e la vegetazione secca rendono il territorio particolarmente vulnerabile. È raccomandata la massima attenzione.