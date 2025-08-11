 / Eventi

“Happy Dinner - Cena in Jazz” con Emanuele Sartoris al Ristorante Boma di Varazze

Musica dal vivo e buona cucina, con possibilità di scegliere un menù degustazione o alla carta, nella splendida cornice della costa ligure

Giovedì 14 agosto alle 20, sulla terrazza fronte mare del Ristorante Boma nella Marina di Varazze, torna l’appuntamento settimanale “Happy Dinner – Cena in Jazz”. Protagonista dell’ottavo incontro sarà lo speciale Jazz Quartet guidato da Emanuele Sartoris, pianista di grande tecnica e talento nell’improvvisazione.

Avviato allo studio del pianoforte a soli 10 anni, Sartoris si è presto appassionato al blues, alla musica nera, alla tradizione classica e alla musica moderna. Dopo il diploma sotto la guida di Dado Moroni presso il Conservatorio di Torino, ha conseguito la laurea in Composizione e Orchestrazione Jazz con il massimo dei voti, studiando con Furio Di Castri e Giampaolo Casati.

Vanta partecipazioni a importanti rassegne come il Torino Jazz Festival, il Novara Jazz Festival e il Moncalieri Jazz Festival, oltre a esperienze internazionali in Finlandia. Alla carriera concertistica affianca un’intensa attività didattica, insegnando anche al Conservatorio di Torino. È stato ospite musicale della trasmissione “Nessun Dorma” su Rai 5, collaborando con artisti di spicco, tra cui Eugenio Allegri.

La serata, che unisce musica dal vivo e buona cucina, prevede la possibilità di scegliere un menù degustazione o alla carta preparato dagli chef del Ristorante Boma.

Info e prenotazioni: 019 934530 – bomavarazze.it

