“Happy Dinner - Cena in Jazz” con Emanuele Sartoris al Ristorante Boma di Varazze

Giovedì 14 agosto alle 20, sulla terrazza fronte mare del Ristorante Boma nella Marina di Varazze, torna l’appuntamento settimanale “Happy Dinner – Cena in Jazz”. Protagonista dell’ottavo incontro sarà lo speciale Jazz Quartet guidato da Emanuele Sartoris, pianista di grande tecnica e talento nell’improvvisazione.

Avviato allo studio del pianoforte a soli 10 anni, Sartoris si è presto appassionato al blues, alla musica nera, alla tradizione classica e alla musica moderna. Dopo il diploma sotto la guida di Dado Moroni presso il Conservatorio di Torino, ha conseguito la laurea in Composizione e Orchestrazione Jazz con il massimo dei voti, studiando con Furio Di Castri e Giampaolo Casati.

Vanta partecipazioni a importanti rassegne come il Torino Jazz Festival, il Novara Jazz Festival e il Moncalieri Jazz Festival, oltre a esperienze internazionali in Finlandia. Alla carriera concertistica affianca un’intensa attività didattica, insegnando anche al Conservatorio di Torino. È stato ospite musicale della trasmissione “Nessun Dorma” su Rai 5, collaborando con artisti di spicco, tra cui Eugenio Allegri.

La serata, che unisce musica dal vivo e buona cucina, prevede la possibilità di scegliere un menù degustazione o alla carta preparato dagli chef del Ristorante Boma.

Info e prenotazioni: 019 934530 – bomavarazze.it

https://www.bomavarazze.it/