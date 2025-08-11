Musica e teatro sotto le stelle: cinque notti di Festival nel Cuneese

La settimana di Ferragosto si anima con un ricco cartellone di eventi che spazia dalla musica elettronica al teatro per bambini. Si parte mercoledì 13 con le sonorità ambient-techno dei Noland Waves, per proseguire con il cantautorato di Matteo Castellano e la comicità di Puso. La notte di Ferragosto sarà invece all'insegna del blues con Tom Newton e il suo quintetto. Il weekend si chiude con due appuntamenti teatrali: le leggende alpine di "E venne la notte" a Cuneo e la favola moderna "Simona - Storia di una Calabrona" ad Aisone.

Programma della settimana dall’11 al 17 agosto della rassegna estiva Officina Santachiara Estate nell’cortile dell’IPSMAT (IPSIA), via Cacciatori delle Alpi, 4 a Cuneo, e della rassegna Un Sipario tra Cielo e Terra in Valle Stura. Biglietti acquistabili in loco.

Mercoledì 13 agosto ore 21:00

Officina Santachiara Estate, via Cacciatori delle Alpi, 4 CUNEO (cortile IPSMAT).

NOLAND WAVES



Noland è il progetto nato nel 2022 dall’incontro tra il produttore e DJ Alessio Monteleone (SEMENÇO) e il polistrumentista e produttore Nicola Londi (COLAN). Originari di Monza e oggi immersi nel paesaggio montano della Valle Varaita (CN), i due artisti hanno trasformato una lunga amicizia in un percorso musicale condiviso, capace di fondere esperienze, visioni e influenze eterogenee. Il sound di NOLAND è un viaggio che spazia tra atmosfere ambient, pulsazioni breakbeat e potenti esplosioni techno, combinando profondità emotiva e intensità ritmica. Tra le ispirazioni dichiarate figurano artisti di riferimento come Four Tet, Bicep e Hans Zimmer.

Biglietto 6€ con consumazione.

Giovedì 14 agosto ore 21:00

Officina Santachiara Estate, via Cacciatori delle Alpi, 4 CUNEO (cortile IPSMAT).

MATTEO CASTELLANO E PUSO



Puso è un performer che spazia dalla musica d'autore alla stand up comedy e il suo marchio di fabbrica è un un’ironia surreale e pungente.

Matteo Castellano è un cantautore asciutto e senza fronzoli di sound, mode o ideologie musicali, sempre alla ricerca di un nuovo taglio personale per narrare una storia. Lo accompagnano Manuela Almonte alla fisarmonica e il polistrumentista Michele Giuliano.

Biglietto 6€ con consumazione.

[Matteo Castellano e Puso]

Venerdì 15 agosto ore 21:00

Officina Santachiara Estate, via Cacciatori delle Alpi, 4 CUNEO (cortile IPSMAT).

TOM NEWTON



Concerto di Ferragosto con Tom Newton in quintetto! Considerato uno dei migliori armonicisti italiani, Tom scalderà la notte estiva con il suo esplosivo mix di blues, soul, funk e reggae in continua ebollizione.

Biglietto 6€ con consumazione.

[Tom Newton]

Domenica, 17 agosto ore 17:30

Officina Santachiara Estate, via Cacciatori delle Alpi, 4 CUNEO (cortile IPSMAT).

E VENNE LA NOTTE (Melarancio/Dispari Teatro) Teatro per famiglie

E venne la notte è un vero e proprio trigomigo, un insieme storie che s’intersecano tra loro, termine occitano che significa intreccio, groviglio, cosa difficile da dipanare... Un tempo queste storie venivano raccontate da cantastorie che giravano per i paesi e oltre a raccontare questi uomini compravano oggetti, vendevano unguenti, guarivano da piccoli e grandi mali. Oppure erano leggende che si ascoltavano al calore della stalla, riscaldati da mucche compiacenti, nelle sere d’inverno, alla luce di un’unica lampada. Tratte dal racconto orale dei nonni, dei vecchi di paese e di borgata, le storie dello spettacolo sono il frutto di un lavoro di ricerca e di raccolta di memoria popolare durato più di dieci anni sul territorio delle valli alpine del cuneese. Attraverso l’utilizzo di oggetti e di figure di memoria contadina prendono vita personaggi misteriosi Candy, il fantasma di neve; Cavalàs, indomabile e furioso cavallo selvaggio; Louv Ravàs, l’uomo-lupo; Barbabiciu cutela, l’orco divoratore di bambini; i canett, le anime dei morti trasformate in cani; il Servan, folletto invisibile e dispettoso; la terribile Sabroto la Longo, la masca, la strega, per eccellenza e non può mancare il Diavolo, disposto persino a segare in due una montagna, pur di conquistarsi un’anima da dannare. Lo spettacolo utilizza oggetti ed attrezzi di memoria contadina che nelle mani dell’attore si trasformano via via nei personaggi dei racconti.

Biglietto 5€, ridotto 4€, gratis sotto i 3 anni.

Domenica, 17 agosto ore 21:00

AISONE Crouzà Ex Confraternita via Roma, 49/A

Ultimo appuntamento con la rassegna “Un Sipario Tra Cielo e Terra – Grandi e Piccini a Teatro in Valle Stura”.

SIMONA -STORIA DI UNA CALABRONA

DispariTeatro/Onda Teatro – dai 6 anni



Simona non riesce più a volare: le hanno detto che è troppo grossa e che è impossibile. Così ha inizio il suo viaggio alla riscoperta di sé, tra incontri con buffi insetti del prato e un misterioso pericolo in arrivo.

Una favola moderna sul superamento dei limiti, reali o immaginati, che parla di autostima, identità e forza interiore. Come nelle fiabe, il calabrone diventa simbolo di ciò che ci blocca e di ciò che può farci volare.

Ingresso gratuito.