Il vescovo emerito Marini torna a Roburent per la Messa dell'Assunta

La tradizione si rinnova anche quest'anno a Roburent, dove la Parrocchia di San Siro si prepara ad accogliere monsignor Guido Marini, vescovo di Tortona, che domenica 17 agosto alle ore 10.30 presiederà la celebrazione eucaristica in occasione della festa dell'Assunta.

Un appuntamento che rappresenta molto più di una semplice visita pastorale: monsignor Marini è infatti legato da un affetto profondo e duraturo al piccolo centro della Valle Corsaglia, dove da bambino trascorreva le vacanze estive insieme alla famiglia. Un legame che il tempo non ha mai spezzato, nemmeno durante i lunghi anni trascorsi in Vaticano come Maestro delle Cerimonie Pontificie al servizio di tre Papi: Benedetto XVI, Francesco e, in precedenza, gli ultimi anni del pontificato di Giovanni Paolo II.

Il presule, che dal 2021 guida la prestigiosa Diocesi di Tortona - una delle più estese del Piemonte, con giurisdizione su 309 parrocchie distribuite non solo nella provincia di Alessandria ma anche su porzioni di quelle di Genova e Pavia - ha sempre mantenuto vivo il rapporto con questa comunità montana, considerandola una seconda casa.

La celebrazione di domenica rappresenta un momento particolarmente sentito dalla comunità di Roburent, che ogni anno attende con trepidazione l'arrivo del vescovo. La sua presenza conferma l'importanza delle radici e della tradizione, valori che monsignor Marini ha sempre coltivato anche durante la sua prestigiosa carriera ecclesiastica.

Un ritorno alle origini che testimonia come i legami autentici resistano al tempo e alle distanze, rendendo ogni celebrazione un momento di profonda comunione spirituale e umana.