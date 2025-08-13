Lemon Park: ad agosto il divertimento continua tra le fresche montagne di Limone Piemonte

Dopo una partenza esplosiva a luglio, il Lemon Park di Limone Piemonte prosegue per tutta l’estate con un calendario ricco di giochi, attrazioni e sorprese per famiglie e turisti. Situato nella suggestiva Località Maneggio (Via San Giovanni 36), immerso nel verde delle Alpi Marittime, il parco divertimenti si conferma la meta perfetta per chi cerca svago, natura e relax.

Fin dall’inaugurazione, lo scorso 5 luglio, centinaia di visitatori hanno scelto questa oasi di allegria per trascorrere giornate indimenticabili. Grazie alla riapertura del Colle di Tenda, Lemon Park è facilmente raggiungibile anche da Liguria e Costa Azzurra, attirando ospiti da Torino, Cuneo, Nizza, Ventimiglia e Imperia.

Le attrazioni che conquistano grandi e piccoli

Il parco offre attività per tutte le età:

Gonfiabili di ultima generazione, protagonisti per i più piccoli

di ultima generazione, protagonisti per i più piccoli Tappeti elastici e il Jumping Salta Salta per chi ama l’adrenalina

e il Jumping per chi ama l’adrenalina Soft air , perfetto per sfide di gruppo

, perfetto per sfide di gruppo Area giochi attrezzata con tiro a segno, calcio balilla e ping pong

con tiro a segno, calcio balilla e ping pong Aree ristoro con piatti tipici, panini, grigliate e gelati artigianali

E naturalmente la star dell’estate: il gigantesco gonfiabile “Roma Caput Mundi”, 25 metri di lunghezza e 8 di altezza, che unisce divertimento, avventura e una scenografia ispirata all’Antica Roma.

Orari e informazioni utili

Il divertimento al Lemon Park continua fino al 31 agosto:

Feriali : 10.30 – 13.00 e 14.00 – 19.00

: 10.30 – 13.00 e 14.00 – 19.00 Festivi : orario continuato 10.30 – 20.00

: orario continuato 10.30 – 20.00 Dal 6 agosto: aperto tutti i giorni

Località Maneggio, Via San Giovanni 36 – Limone Piemonte (CN)

Info: 335.8243345

Instagram: @lemon_park19

Facebook: Lemon Park

Un’estate che continua

Lemon Park non è solo un parco giochi: è un luogo dove famiglie, amici e turisti possono vivere giornate di spensieratezza tra montagna, aria fresca e pulita . Se vi siete persi tutto questo, non preoccupatevi: l’estate è ancora lunga e il divertimento vi aspetta!