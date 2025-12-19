Laboratorio della Befana al Museo del Giocattolo di Bra

Un modo davvero speciale per festeggiare l’Epifania. Lo offre il Museo del Giocattolo di Bra, che martedì 6 gennaio 2026 organizza per i più piccini una speciale visita seguita da un laboratorio. Due le partenze, alle 14.30 e alle 16.30: ad accompagnare i visitatori alla scoperta dei giocattoli della collezione Michele Chiesa sarà proprio lei, la Befana. Al termine della visita, bambini e adulti saranno guidati nella costruzione di un giocattolo con materiali naturali e di recupero.

Il costo di partecipazione al laboratorio è di 5 euro per ogni bambino. Prenotazione obbligatoria al numero 349.4565848.