Sabato 23 agosto la 34esima edizione della Festa delle Segale

Mancano soltanto più dieci giorni alla 34esima edizione della Festa delle Segale di Sant'Anna di Valdieri.

Il momento clou dell’appuntamento, a differenza delle edizioni precedenti, è sabato 23 agosto perché il giorno successivo sono in programma limitazioni alla viabilità per la Valle Gesso per il passaggio della tappa della Vuelta a España che arriva a Limone Piemonte.



A parte l'anticipazione dalla domenica al sabato della manifestazione non varia lo spirito della festa che nel tempo ha saputo rinnovarsi, presentare elementi di novità ad ogni edizione mantenendo un equilibrio tra tradizione e cultura locale, promozione del territorio e dei suoi prodotti, divertimento e gastronomia.

La Festa della Segale resta un evento autentico e genuino, promosso dall'intera comunità della Valle Gesso e in cui il pubblico può ballare, assaggiare delizie rustiche e genuine, condividere momenti speciali all’insegna della natura e della buona compagnia.

La Festa della Segale è organizzata dall'Ecomuseo della Segale / Aree Protette Alpi Marittime, Comune di Valdieri e Proloco Sant'Anna e Terme di Valdieri, grazie alla collaborazione e alla partecipazione della popolazione locale.

COSA SUCCEDE SABATO 23?

dalle ore 9.30 - Centro paese

Mercatino

Natura e qualità: tanti prodotti tipici e artigianali esposti in un mercatino coloratissimo!

Vuoi partecipare?

Qui puoi scaricare la modulistica.

ore 9.30 - Ritrovo: Arena manifestazioni

Passeggiata sui sentieri della segale

Escursione gratuita sui viòl dell’Ecomuseo della Segale in compagnia delle Guide Parco.

Un’occasione unica per osservare i boschi di Sant’Anna di Valdieri con occhi nuovi e scoprire, nascosti tra tronchi, rami e foglie, grandi terrazzamenti, canali irrigui e antichi forni: testimonianze di un tempo, non troppo lontano, in cui queste montagne erano abitate e vissute da tante persone.

Prenotazioni

La partecipazione all'escursione è gratuita, ma a causa di un numero di posti limitato, ti chiediamo di registrare la tua partecipazione cliccando qui.

In alternativa puoi iscriverti all'appuntamento telefonando allo 0171 976800.

Info pratiche

Grado di difficoltà: per tutti.

Ritrovo: ore 9.30, Arena manifestazioni di Sant'Anna di Valdieri.

Orario previsto di fine attività: ore 12.30.

Dislivello e sviluppo: 350 m.

Materiale necessario: scarponi o scarponcini, zaino, borraccia d'acqua, impermeabile.

dalle ore 10 alle 12 - campeggio Centro alpino Valle Gesso

Balliamo occitano!

In attesa dei concerti del pomeriggio e della sera, laboratorio di danze occitane con la musica dal vivo de Les Ranoulines.

Info pratiche

Tariffe: attività gratuita.

Ritrovo: ore 10, campeggio Centro alpino Valle Gesso, Sant'Anna di Valdieri.

Fine attività: ore 12.

dalle ore 12 - Arena manifestazioni e ristoranti della frazione

Polenta e menu dedicati alla segale

Tradizionale polentata, realizzata con la farina integrale di mais a marchio Qualità Parco APAM dell'azienda agricola a Il Farro, a cura della Proloco di Sant’Anna e Terme di Valdieri.

Presso i ristoranti della frazione, menu dedicati alla segale e alla festa!

dalle ore 14.30 - Centro paese



Corteo storico

La storia e le tradizioni della Valle Gesso sfilano a Sant'Anna di Valdieri in un corteo dedicato alla vita e ai mestieri di un tempo.

dalle ore 15 - Arena manifestazioni

Tradizionale battitura della segale

Gli eredi diretti dei battitori storici impugnano la cavaglia e fanno rivivere la tradizione di Sant’Anna di Valdieri.

dalle ore 16 - Arena manifestazioni

Les Randoulines

Sabato 23 agosto pomeriggio, la Festa della Segale è animata dal concerto folk de Les Randoulines!

Info pratiche

Appuntamento sabato 23 agosto, alle ore 16, presso l'Arena manifestazioni di Sant'Anna di Valdieri.

Ingresso gratuito.

dalle ore 16 - Arena manifestazioni

Street food #vallegesso!

All’Arena manifestazioni, merenda, aperitivo e cena con alcune specialità della Valle Gesso reinterpretate in versione "da strada" dagli operatori di Sant’Anna di Valdieri.

ore 21 - Arena manifestazioni

Balarù

La Festa della Segale 2025 chiude in grande stile con il concertone dei Balarù. Sul palco: Francesco Cavallero – ghironda e voce Andrea Lopomo – bouzouki, banjo tenore e voce Ilario Olivetti – clarinetti, cornamuse, sax e cori Paolo Lombardo – organetto diatonico e cori.



