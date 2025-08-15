Festeggiamenti di San Bartolomeo con il Circolo Acli "Amis dal Frise"

Il circolo Acli “Amis dal Frise” del presidente Gabriele Luciano è in piena attività per la festa patronale di San Bartolomeo, con un programma molto intenso fino al 19 agosto, nella piccola frazione di Monterosso Grana.

Dopo gli appuntamenti dei giorni scorsi, a Ferragosto, dalle 20.30, prenderà il via il 4° memorial “Marco Durbano Cicci”, gara a belota a coppie sorteggiate.

Sabato 16 agosto, alle 14.30, gara alla petanque a coppie sorteggiate e, alle ore 20, “Grande Raviolata” al costo di 20 euro, con serata musicale curata da Mattia Dutto.

Domenica 17 agosto alle ore 11, Santa Messa e, nel pomeriggio, “Giochi popolari per grandi e piccini”, con banco di beneficenza; alle 20 “Polentata con spezzatino” al costo di 15 euro e serata di canti piemontesi.

Lunedì 18 agosto si svolgerà la prima edizione del memorial “Michel e Cicci”, gara alla petanque a coppie sorteggiate e, a seguire, in serata, si gusterà “Bodi en balo, toma e aioli” al costo di 15 euro con la musica di Dario Viale.

La giornata conclusiva di martedì 19 agosto inizierà alle 14.30 con la gara alle bocce “Lui & Lei” e, in serata, alle ore 20, cena con “Gran bollito”; alle 22 “Gran falò” accompagnato dalla musica occitana dei “Giovani della Valle Grana”.

Tutte le serate si svolgeranno sotto la tensostruttura al coperto.

Per informazioni e prenotazioni telefonare ai numeri 368 33 59 804; 0171.989115; 348 46 70 605; 0171.988160.

Complimenti al presidente del circolo Acli “Amis dal Frise”, Gabriele Luciano, per l’entusiasmo e la capacità di mantenere vive tradizioni e convivialità popolari coinvolgendo tutte le generazioni.