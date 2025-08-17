Claudio Chiara e la Big Band Jazz Cuneo a Boves per “Vie di Jazz”

Sarà un agosto caldo per la Big Band Jazz Cuneo, e non solo dal punto di vista meteorologico: sono infatti due gli appuntamenti che attendono l’orchestra diretta dal Maestro Claudio Chiara.

Il primo concerto sarà a Boves, il giorno martedì 19, ore 21, per l’edizione 2025 di “Vie di Jazz”, rassegna nata da un’intuizione del Maestro Roberto Chiriaco, che quest’anno ha affidato l’apertura della rassegna alla BBJC; per l’occasione l’orchestra vedrà il Maestro Claudio Chiara, saxofonista del cantautore Paolo Conte, farsi addirittura in due: al Maestro direttore della Big Band infatti si affiancherà il fratello Fulvio, grande trombettista e solista, per una “riunione di famiglia” che promette grande complicità jazzistica.

E per completare in modo ancora più suggestivo la serata, ai fratelli Chiara e all’orchestra si unirà la magica voce di Barbara Raimondi, perché quando una grande voce incontra una grande Big Band, il jazz si fa bello. La poliedrica cantante (autrice di musiche e testi, docente di canto jazz presso il Conservatorio di Genova, con numerosissime importanti collaborazioni nel jazz e nella musica leggera, da Enrico Pieranunzi a Roberto Vecchioni) e i dialoghi musicali dei fratelli Chiara, saranno le perle ad impreziosire una serata suggestiva alla scoperta della musica jazz in pieno stile Big Band, nello scenario di Piazza Italia. Info 0171391894

Il secondo appuntamento è per domenica 24 agosto, nel borgo di Elva, per la seconda edizione del “Bordiga Jazz Fest”, con la Big Band a chiudere in grande stile una giornata ricca di gruppi e stili musicali diversi.

Due appuntamenti da non perdere per gli amanti della buona musica.