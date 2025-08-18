"Una dottoressa che fa la differenza"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Buongiorno direttore.



Mi permetto di scrivervi perché vorrei arrivasse un grosso abbraccio e un grazie alla dottoressa Parrini del ASL di Cuneo, servizio neuropsichiatria infantile.



Mia figlia è disgrafica, l'hanno notato le professoresse a scuola e chi inizia questi percorsi sa a che va incontro...



Un anno di attesa per una visita! Su questo è meglio non commentare, ma poi arrivi in ASL, vedi situazioni molto più delicate e complesse della tua, e incontri il sorriso e il carisma vulcanico della dottoressa .



Ha spiegato con una semplicità e un amore tale la difficoltà di mia figlia, a noi e a lei, che siamo stati incantati .



Le ha tolto ogni paura, le ha infuso coraggio e si è presentata, come fosse un coach da sfidare le Olimpiadi.



Mia figlia mi ha detto: "Mamma che bello, sono più tranquilla", e a noi si è riempito il cuore .



Chi lavora con le malattie, con la salute, ha davvero una vocazione e una marcia in più.

Dovrebbe esser premiato con onorificenza alla carriera .



È una dottoressa fantastica, speriamo rimanga sempre.



Grazie

Elisa Mandrile"