 / Al Direttore

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Al Direttore | 18 agosto 2025, 10:52

"Una dottoressa che fa la differenza"

Il ringraziamento di una madre alla Neuropsichiatria infantile di Cuneo per l'umanità e la professionalità dimostrate

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Riceviamo e pubblichiamo:

"Buongiorno direttore.

Mi permetto di scrivervi perché vorrei arrivasse un grosso abbraccio e un grazie alla dottoressa Parrini del ASL di Cuneo, servizio neuropsichiatria infantile.

Mia figlia è disgrafica, l'hanno notato le professoresse a scuola e chi inizia questi percorsi sa a che va incontro...

Un anno di attesa per una visita! Su questo è meglio non commentare, ma poi arrivi in ASL, vedi situazioni molto più delicate e complesse della tua, e incontri il sorriso e il carisma vulcanico della dottoressa .

Ha spiegato con una semplicità e un amore tale la difficoltà di mia figlia, a noi e a lei, che siamo stati incantati .

Le ha tolto ogni paura, le ha infuso coraggio e si è presentata, come fosse un coach da sfidare le Olimpiadi.

Mia figlia mi ha detto: "Mamma che bello, sono più tranquilla", e a noi si è riempito il cuore .

Chi lavora con le malattie, con la salute, ha davvero una vocazione e una marcia in più.

Dovrebbe esser premiato con onorificenza alla carriera .

È una dottoressa fantastica, speriamo rimanga sempre.

Grazie

Elisa Mandrile"

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium