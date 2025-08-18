Limone è pronta ad accogliere domenica 24 agosto la "Vuelta a España" con numerosi eventi collaterali

Limone Piemonte si prepara ad accogliere l’arrivo della seconda tappa Alba–Limone della “Vuelta a España”, in programma per domenica 24 agosto 2025, con un ricco calendario di eventi collaterali che animeranno il paese e le sue frazioni nei giorni precedenti e durante la gara.

Dal 18 al 24 agosto, nella Sala Esposizioni del Grand Palais Excelsior sarà possibile visitare un’esposizione di biciclette e cimeli d’epoca, mentre dal 20 al 24 agosto le vie del centro si vestiranno a festa con le vetrine tematiche “Biciclette in Fiore”, allestite dai commercianti locali. Il 22 e 23 agosto, sempre presso la Sala Esposizioni, si potrà visitare la mostra fotografica di Celestin Camilla detto “Lapin”: una storia di riscatto, dedicata a un giovane di Niella Tanaro emigrato in Francia per fare il garzone di panetteria e in seguito vincitore di due tappe della Vuelta, con inaugurazione venerdì 22 alle 18.

Dal 22 al 24 agosto, via Roma ospiterà lo Street Food Spagnolo, con specialità tipiche e orari prolungati: venerdì dalle 18 alle 23, sabato dalle 12 alle 23 e domenica dalle 12 alle 20.

Giovedì 21 agosto Limone accoglierà la “Baby Vuelta”, un’iniziativa pensata per i più giovani e dedicata al gioco-ciclismo. La manifestazione, rivolta a ragazzi dai 5 ai 15 anni, è organizzata dallo Sport Club Vigor A.S.D. di Piasco. Il ritrovo è fissato alle ore 14 presso la località Maneggio, mentre l’inizio delle attività è previsto alle 16. Le iscrizioni si potranno effettuare direttamente sul posto e sarà obbligatorio l’uso del casco. Info e iscrizioni: Piera Bensi 347-2668740 .

Il villaggio "La Vuelta"

Sabato 23 e domenica 24 agosto in Piazza San Sebastiano sarà allestito, in collaborazione con il Cuneo Bike Festival, il villaggio della tappa, con stand tematici, attività didattiche, animazione, musica e intrattenimento per famiglie e visitatori.

Sabato 23 agosto in mattinata è in programma una pedalata collettiva guidata da Alice Minetti lungo alcuni tratti del percorso di gara. Ritrovo alle 11 presso il villaggio "La Vuelta". Info e iscrizioni: 348.2665660 .

Alle 18 l’Area Talk di Piazza San Sebastiano ospiterà un incontro con Alessandro Vanotti, che presenterà, in dialogo con Stefano Zago, direttore artistico del “Cuneo Bike Festival”, il libro: “Gregario. Una vita al servizio dei campioni”, scritto con Federico Biffignandi ed edito da Hoepli. Bergamasco, classe 1980, Vanotti è stato un vero e proprio “gregario di lusso”, capace di mettere il proprio talento e la propria forza al servizio dei capitani, contribuendo ai trionfi di campioni come Ivan Basso e Vincenzo Nibali al Giro d’Italia e al Tour de France. Nel volume, l’ex ciclista racconta non solo la sua carriera, ma soprattutto il percorso umano che lo ha portato a scegliere il sacrificio e la dedizione come cifra distintiva del suo modo di correre. Un’occasione preziosa per scoprire la storia di un uomo prima ancora che di un atleta. Ingresso libero senza prenotazione.

Sempre sabato 23 agosto, alle 21, il villaggio ospiterà la serata “Aspettando la Vuelta”, una celebrazione dell'arrivo della corsa con musica, satira e racconti, con la partecipazione del cantante Christian Gullone e del cartoonist Tiziano Riverso e con la conduzione del giornalista Claudio Porchia.

L'arrivo della tappa: gli eventi di domenica 24 agosto

Domenica 24 agosto, giorno dell’atteso arrivo della tappa, sarà attivato un treno speciale Arenaways da Cuneo a Limone, con partenza in mattinata (Cuneo h.10.15 – Limone 10.47) e rientro in serata (Limone h.20.00 – Cuneo h.20.26), per permettere agli appassionati di ciclismo di godersi la tappa senza preoccuparsi degli spostamenti È previsto anche un servizio navetta fino a Quota 1400.

Nel pomeriggio, il piazzale degli impianti sciistici di Quota 1400 accoglierà l’arrivo della tappa, mentre al Campo Sportivo Fantino sarà possibile ammirare la Mongolfiera Piemonte. In programma anche un talk con il campione Fabio Aru presso l’Hotel Riserva Bianca, e un incontro con il campione Fabio Feline intervistato da Stefano Zago alle 11 al Villaggio La Vuelta.



