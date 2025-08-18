Nasce la prima Fiera Sposi diffusa tra Monforte d'Alba e Neive

Manca ormai pochissimo alla prima edizione della Fiera Sposi, dal 12 al 14 settembre a Monforte d’Alba e Neive: le location si sono organizzate, gli espositori pensano a come proporsi al meglio e nei due borghi cresce la curiosità.

Una tappa romantica per scoprire le potenzialità di un territorio, luogo ideale per coronare il sogno di una vita.

Due fra i borghi più belli d'Italia delle Langhe diventano palcoscenico per un appuntamento unico, sorprendente e anche divertente.

Fra le location si parlerà di viaggi, abiti, bellezza, auto speciali, fotografia, essenze, bomboniere.

Imperdibile:

location normalmente chiuse al pubblico resteranno aperte per l’occasione;

opportunità di incontrare professionisti e artigiani che ti mostreranno la loro arte;

tour in bus con gli organizzatori per non farsi sfuggire nulla (con contributo);

visite delle location partecipanti per piccoli gruppi, su prenotazione;

timbro esclusivo delle Panchine Giganti (BBCP) in entrambi i Borghi solo dal 12 al 14 settembre;

promo speciali e omaggi alle coppie iscritte ;

; giochi e laboratori che si alterneranno in vari momenti della giornata, piccole sfide divertenti per mettersi alla prova e dimostrare che “in due è meglio”.

Per i visitatori ed i professionisti, è il momento di iscriversi per sfruttare al meglio il programma.

Per informazioni eventuali espositori possono contattare telefonicamente al +393758356711 .

“Al termine delle giornate, immaginare le proprie nozze in Langa sarà più facile”, dice Barbara Zanatta, organizzatrice e ideatrice dell’evento.