Nasce la prima Fiera Sposi diffusa tra Monforte d'Alba e Neive

Manca ormai pochissimo alla prima edizione della Fiera Sposi, dal 12 al 14 settembre a Monforte d’Alba e Neive: le location si sono organizzate, gli espositori pensano a come proporsi al meglio e nei due borghi cresce la curiosità.
Una tappa romantica per scoprire le potenzialità di un territorio, luogo ideale per coronare il sogno di una vita.
Due fra i borghi più belli d'Italia delle Langhe diventano palcoscenico per un appuntamento unico, sorprendente e anche divertente.
Fra le location si parlerà di viaggi, abiti, bellezza, auto speciali, fotografia, essenze, bomboniere.
Imperdibile:
- location normalmente chiuse al pubblico resteranno aperte per l’occasione;
- opportunità di incontrare professionisti e artigiani che ti mostreranno la loro arte;
- tour in bus con gli organizzatori per non farsi sfuggire nulla (con contributo);
- visite delle location partecipanti per piccoli gruppi, su prenotazione;
- timbro esclusivo delle Panchine Giganti (BBCP) in entrambi i Borghi solo dal 12 al 14 settembre;
- promo speciali e omaggi alle coppie iscritte;
- giochi e laboratori che si alterneranno in vari momenti della giornata, piccole sfide divertenti per mettersi alla prova e dimostrare che “in due è meglio”.
Per i visitatori ed i professionisti, è il momento di iscriversi per sfruttare al meglio il programma.
Per informazioni eventuali espositori possono contattare telefonicamente al +393758356711.
“Al termine delle giornate, immaginare le proprie nozze in Langa sarà più facile”, dice Barbara Zanatta, organizzatrice e ideatrice dell’evento.
Dettagli e informazioni: Instagram https://www.instagram.com/fiera_sposi_langhe/ ; Facebook https://www.facebook.com/fierasposilanghe/