 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 18 agosto 2025, 11:32

Nasce la prima Fiera Sposi diffusa tra Monforte d'Alba e Neive

Dal 12 al 14 settembre 2025 due dei borghi più belli d'Italia si trasformano in vetrina per il matrimonio da sogno tra vigne e colline patrimonio UNESCO

Nasce la prima Fiera Sposi diffusa tra Monforte d'Alba e Neive

Manca ormai pochissimo alla prima edizione della Fiera Sposi, dal 12 al 14 settembre a Monforte d’Alba e Neive: le location si sono organizzate, gli espositori pensano a come proporsi al meglio e nei due borghi cresce la curiosità.

Una tappa romantica per scoprire le potenzialità di un territorio, luogo ideale per coronare il sogno di una vita.

Due fra i borghi più belli d'Italia delle Langhe diventano palcoscenico per un appuntamento unico, sorprendente e anche divertente.

Fra le location si parlerà di viaggi, abiti, bellezza, auto speciali, fotografia, essenze, bomboniere.

Imperdibile:

  • location normalmente chiuse al pubblico resteranno aperte per l’occasione;
  • opportunità di incontrare professionisti e artigiani che ti mostreranno la loro arte;
  • tour in bus con gli organizzatori per non farsi sfuggire nulla (con contributo);
  • visite delle location partecipanti per piccoli gruppi, su prenotazione;
  • timbro esclusivo delle Panchine Giganti (BBCP) in entrambi i Borghi solo dal 12 al 14 settembre;
  • promo speciali e omaggi alle coppie iscritte;
  • giochi e laboratori che si alterneranno in vari momenti della giornata, piccole sfide divertenti per mettersi alla prova e dimostrare che “in due è meglio”.

Per i visitatori ed i professionisti, è il momento di iscriversi per sfruttare al meglio il programma.

Per informazioni eventuali espositori possono contattare telefonicamente al +393758356711.

Al termine delle giornate, immaginare le proprie nozze in Langa sarà più facile”, dice Barbara Zanatta, organizzatrice e ideatrice dell’evento.

Dettagli e informazioni: Instagram https://www.instagram.com/fiera_sposi_langhe/ ; Facebook https://www.facebook.com/fierasposilanghe/

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium