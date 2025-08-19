Rifreddo e Revello: ordinanze di evacuazione nelle zone interessate dall'incendio

È stata emanata, da parte del Comune di Rifreddo, l'ordinanza di evacuazione parziale della popolazione in seguito all'incendio che continua ad imperversare sulla collina adiacente alla frazione Ciotte, nonostante gli ingenti sforzi dei Vigili del Fuoco per contenerlo.

L'ORDINANZA

PREMESSO che è in corso un grande incendio sulla collina adiacente alla frazione Ciotte, che sono in corso le operazioni di spegnimento da parte di vigili del fuoco, protezione civile, ed AIB e che esiste il pericolo di un diretto, ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone;

CONSIDERATO che interverrà nelle operazioni di spegnimento un veicolo Canadair e che lo stesso riverserà un’ingente quantità d’acqua su aree anche popolate, che esiste il pericolo di un diretto coinvolgimento della cittadinanza nello scenario di rischio che potrebbe verificarsi, che rende improcrastinabile un intervento cautelativo di messa in sicurezza

della popolazione interessata e che queste operazioni possono creare rischio per le persone;

RITENUTO di dover tutelare la pubblica incolumità vietando temporaneamente ed in via del tutto provvisoria l'agibilità di tutti gli edifici ricadenti nel perimetro indicato nell’allegata planimetria;

SI ORDINA che

1) è fatto obbligo a chiunque di evacuare temporaneamente e fino a nuovo ordine tutte le abitazioni e tutti gli edifici ricadenti nelle zone di cui all’allegata planimetria;

2) è fatto obbligo a chiunque di rispettare e dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile, e di seguire le indicazioni provenienti dalle strutture operative incaricate dell’esecuzione

ANALOGA COMUNICAZIONE DAL COMUNE DI REVELLO

In relazione agli incendi che stanno interessando i nostri territori, si comunica che stiamo lavorando intensamente con l'aiuto dei volontari AIB, dei Vigili del Fuoco, di un elicottero e di un Canadair, che stanno operando su tutti i versanti interessati per contenere e spegnere le fiamme.

La pioggia iniziata a cadere potrebbe essere di grande aiuto nelle operazioni di spegnimento.

L'Amministrazione Comunale esprime la sua gratitudine a tutti coloro che stanno lavorando per fronteggiare questa emergenza.



