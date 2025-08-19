A Le Vele Alassio il gran finale di stagione: grandi ospiti, musica ed emozioni!

L'ultima settimana dell'estate a Le Vele Alassio si accende con una maratona di eventi imperdibili, pensati per celebrare in grande stile la

chiusura della stagione. Ogni serata sarà un viaggio musicale unico, tra leggende internazionali, icone della scena della musica elettronica, show spettacolari e party dal respiro globale. Le Vele si conferma ancora una volta il cuore pulsante delle notti in Riviera, con una programmazione che unisce qualità artistica, energia e pura emozione.



Martedì 19 agosto - ore 23:00 - BOB SINCLAR

Le Vele Alassio ospita uno degli artisti più amati della scena internazionale: Bob Sinclar. Il leggendario DJ e produttore francese fa tappa ad Alassio con i suoi successi senza tempo, per una serata destinata a entrare nella storia. Ad aprire e chiudere la pista, Francis Key, protagonista indiscusso delle notti del Club. Un evento che unisce stile, ritmo e carisma, pronto a infiammare l'estate.



Mercoledì 20 agosto - ore 23:00 - CHANGE YOUR MIND con Deborah De Luca

Dai più importanti festival internazionali torna Deborah De Luca, una delle DJ più seguite e amate della scena del clubbing mondiale. Una presenza speciale, da sempre legata alle notti liguri. Ad aprire la serata ci sarà Valentinø, storico volto e sound estremo del party Change Your Mind.



Giovedì 21 agosto - ore 23:00 - MAMACITA

Il party ufficiale di Reggaeton, Hip Hop, Trap e Urban torna a Le Vele. Mamacita è un vero e proprio show, tra visual spettacolari, coreografie esplosive e sonorità latine irresistibili. Una notte rovente, pensata per chi ama ballare fino all'alba.



Venerdì 22 agosto - ore 23:00 - FEELINGS Closing Party

Il venerdì è firmato Feelings, l'evento che ha portato sulla Riviera il meglio dell'Afro House, regalando serate indimenticabili per tutta la stagione. Protagonisti assoluti della serata saranno Gianni Romano e DK. Ad affiancarli in consolle, Francis Key, garanzia assoluta per il pubblico de Le Vele Alassio. Una notte pensata per chi vuole perdersi nel ritmo e ritrovarsi sotto un cielo stellato, avvolto da vibrazioni autentiche.



Sabato 23 agosto - ore 23:00 - STYLHERTZ

Sabato sera Le Vele alza ulteriormente il volume con Stylhertz, il party diventato ormai un'istituzione sulla Riviera. Una notte all'insegna dello stile, dell'energia e del divertimento senza freni. Protagonista della serata sarà Nicolas Monier, direttamente dai migliori club di Parigi e non solo. Con lui, l'immancabile e amatissimo Francis Key e l'energia esplosiva del resident DJ Tigani. Una notte dal respiro internazionale, perfetta per gli amanti della musica più ricercata e dei beat più raffinati.



Domenica 24 agosto - ore 16:00 - CHANGE YOUR MIND (Daytime) Closing Party con Nina Kraviz

La domenica torna a brillare per l'ultimo appuntamento di questa stagione estiva con il Daytime di Change Your Mind: un'esperienza sonora

unica, immersi nella luce del giorno e nella magia dell'estate ligure. Per la prima volta nel Ponente ligure, ospite d'eccezione sarà Nina

Kraviz: DJ, produttrice e icona della scena Techno internazionale, celebre per i suoi set ipnotici e per la capacità di fondere sonorità

sperimentali con ritmi incalzanti. Accanto a lei, una line up d'eccezione con Luca Donzelli, Proudly People e lo speciale b2b tra Ale Trn e Madjo. Un viaggio musicale che promette di sorprendere e conquistare. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della club culture, in una cornice suggestiva dove la musica incontra il mare.



Una chiusura col botto per una stagione da ricordare. Le Vele Alassio saluta l'estate con una settimana finale che è un inno alla musica e alla voglia di stare insieme. Dai tramonti infuocati alle notti stellate, fino alle albe emozionanti, ogni evento sarà un'occasione per ballare, vivere e condividere momenti indimenticabili. Un ultimo grande brindisi all'estate 2025, con lo sguardo già rivolto al futuro e ai prossimi weekend.



Le Vele Alassio è attento al territorio: sono previsti prezzi agevolati per i lavoratori del settore accoglienza delle province di Savona e Imperia. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora possono usufruire di tariffe speciali.



L'ingresso è consentito solo su prenotazione, con priorità riservata ai clienti con tavolo, per garantire la migliore esperienza possibile.



Summer nights, Premium vibes.

Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!







Le Vele Alassio presents Bob Sinclar Tuesday 19th August 2025



WE ARE THE LOVE GENERATION



Tuesday 19th August 2025

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

BOB SINCLAR



LINE UP

BOB SINCLAR

Francis Key



DETAILS

- Dress Code: Elegant

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-bob-sinclar-tuesday-19th-august-2025--200114/channel--le-vele







Change Your Mind pres. Deborah De Luca at Le Vele Alassio Wednesday 20th

August 2025



Join us and step into a new dimension!



Wednesday 20th August 2025

From 11pm till late

Live music from 7pm



CHANGE YOUR MIND

presents

DEBORAH DE LUCA at

LE VELE ALASSIO



LINE UP

DEBORAH DE LUCA

Valentinø



DETAILS

- Dress Code: Space / Dark & Silver

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Dress Code: Space / Dark & Silver

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/change-your-mind-pres-deborah-de-luca-at-le-vele-alassio-wednesday-20th-august-2025-1--200141/channel--le-vele







Le Vele Alassio presents Mamacita Thursday 21st August 2025



Le Vele Alassio vi aspettano ogni Giovedì d'estate con Mamacita!!



Thursday 21st August 2025

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

MAMACITA



IN CONSOLLE

MAMACITA Crew

PERFORMERS: Mamacita Dancers

Official Radio Partner Radio 105

Visuals by Bridge Production



DETAILS

- Dress Code: Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-mamacita-thursday-21st-august-2025--200184/channel--le-vele







Le Vele Alassio presents Feelings Closing Party Fri 22nd August 2025



Come to Feel the Rhythm!



Fri 22nd August 2025

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

FEELINGS

Closing Party



LINE UP

Gianni Romano

DK

Francis Key



DETAILS

- Dress Code: Elegant & Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante & Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-feelings-closing-party-fri-22nd-august-2025--200264/channel--le-vele







Le Vele Alassio Saturday Stylhertz 23rd August 2025



Summer nights, premium vibes!

Let the magic of Le Vele surprise you!



Saturday 23rd August 2025

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

SATURDAY STYLHERTZ



LINE UP

Nicolas Monier

Francis Key

Tigani



DETAILS

- Dress Code: Stylish

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Stylish

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-saturday-stylhertz-23rd-august-2025--200315/channel--le-vele







Le Vele Alassio presents Change Your Mind Daytime Closing Party Sunday

24th August 2025



Sunday 24th August 2025

From 4pm to 11pm



LE VELE ALASSIO

presents

CHANGE YOUR MIND

Daytime

CLOSING PARTY



LINE UP

NINA KRAVIZ

Luca Donzelli

Proudly People

Ale Trn b2b Madjo



DETAILS

- Dress Code: Savage / Flowers

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Dress Code: Savage / Flowers

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-change-your-mind-daytime-closing-party-sunday-24th-august-2025--200384/channel--le-vele







Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721

