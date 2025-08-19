“Magiche Colline", un viaggio tra storia e arte a Busca

Un viaggio nel cuore storico di Busca, tra architettura neogotica e prezioso patrimonio artistico. Venerdì 22 agosto l'associazione Castello del Roccolo e Turistingamba propongono una visita tra i tesori della cittadina.
L'appuntamento prevede due tappe principali: l'apertura straordinaria del Castello e Parco del Roccolo, gioiello neogotico incastonato sulle colline di Busca, con una visita guidata di un'ora, che partirà alle 16.30 (esclusivamente previa prenotazione) a info@castellodelroccolo.it / 353 3654865, tariffa: € 6 intero - € 4 ridotto).
Alle ore 17.30 la guida turistica Monica Giraudo accompagnerà i visitatori alla scoperta di alcune delle cappelle più antiche di Busca che custodiscono importanti affreschi del XV secolo.
Saranno oggetto del tour: la Cappella di Santo Stefano, San Sebastiano e San Giacomo.
Per effettuare il tour delle cappelle è necessaria la prenotazione al 3334062819 - tariffa €8.
È possibile scegliere di effettuare l’intero tour al prezzo agevolato di euro 12.
Dettagli e informazioni:
ASSOCIAZIONE CASTELLO DEL ROCCOLO
Strada Romantica, 17 - 12022 Busca (CN)
www.castellodelroccolo.it
fb: castello del roccolo | instagram: castellodelroccolo
VUOI AIUTARE L'ASSOCIAZIONE A PRENDERSI CURA DEL CASTELLO?
Dona il tuo 5x1000 all'Associazione Castello del Roccolo - 03658750041