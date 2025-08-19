"Manodopera" al cineforum per bambini e famiglie a Celle di Macra in Borgata Chiesa

Secondo appuntamento della serata cinema a Celle di Macra facente parte dell’VIII rassegna CINE&MUSICA E..... ALL'ECOMUSEO DELL'ALTA VALLE MAIRA che propone eventi musicali, spettacoli teatrali e cineforum nei comuni dell’Ecomuseo durante i mesi estivi.

Mercoledì 20 AGOSTO alle ore 21.00 si terrà la proiezione del film per bambini, famiglie e adulti "Manodopera” a Celle di Macra in Borgata Chiesa.

Il film racconta la saga della famiglia Ughetto che vive vicino al Monte Monviso, nel paese di Ughettera nel comune di Giaveno che, molto povera, decide negli anni del fascismo di attraversare le Alpi per emigrare in Francia dove iniziare una nuova vita cambiando per sempre il destino della famiglia. Il viaggio, in pieno inverno, sarà molto faticoso, ma la motivazione di trovare un’esistenza migliore sarà più forte di tutto. Quella che troveranno Oltralpe sarà una vita fatta di altrettanto grandi sacrifici, lavori di bassa manovalanza e razzismo nei confronti degli italiani. Ma gli Ughetto non molleranno: manderanno i loro figli a scuola, attraverseranno la Grande Guerra e l’avvento dei fascismi in Europa. Grazie a Luigi e Cesira, i due genitori, tutti i giovani Ughetto troveranno il loro posto nel mondo, e sarà proprio in Francia.

L'evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Celle di Macra e la Pro Loco Seles.

La partecipazione all’evento è gratuita .

L’iniziativa rientra all’interno del progetto Esperienze partecipate del territorio dell’Ecomuseo dell'Alta Valle Maira finanziato dalla Fondazione CRT a valere sul Bando Erogazioni Ordinarie e del progetto Percorsi didattici & laboratori dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira finanziato dalla Fondazione CRC a valere sul Bando Generale.

Il materiale promozionale e la campagna di comunicazione rientrano nel progetto VIII Rassegna CINE&MUSICA E..... all’Ecomuseo dell'Alta Valle Maira finanziato a valere sul Bando POP dalla Fondazione CRC.