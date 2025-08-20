 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 20 agosto 2025, 08:29

Il presidente della Provincia Robaldo alla Festa Patronale di San Magno

Un legame che risale al 1957, quando l’allora Presidente Giovanni Giraudo consacrò la Provincia a Maria Assunta davanti al quadro votivo custodito nel Santuario

Le autorità presenti alla Festa di san Magno

Le autorità presenti alla Festa di san Magno

In occasione della festa patronale, il Presidente della Provincia, Luca Robaldo, ha presenziato ieri mattina, martedì 19 agosto, alle celebrazioni di San Magno a Castelmagno. Come ogni anno, la ricorrenza ha visto una partecipazione numerosa di rappresentanti delle comunità religiose, civili, militari e anche della Bahio.

La presenza dell’Ente provinciale, accompagnata dal Gonfalone, è segno di un legame che risale al 1957, quando l’allora Presidente Giovanni Giraudo consacrò la Provincia a Maria Assunta davanti al quadro votivo custodito nel Santuario.

La giornata si è aperta con la tradizionale processione, seguita dalla Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Piero Delbosco. Il Santuario di San Magno, immerso nello scenario delle montagne cuneesi, continua a essere un punto di riferimento spirituale per tanti fedeli che vi si recano in pellegrinaggio. 

In particolare, rimane meta di devozione per agricoltori e allevatori della Granda, che affidano al Santo la propria salute e quella degli animali, come i numerosi ex-voto per le grazie ricevute affissi alle pareti della chiesa testimoniano.

"E' una bella tradizione, che tutti i Presidenti della Provincia hanno portato avanti - ha dichiarato il Presidente Robaldo -. La Festa di San Magno è anche un'occasione di incontro, oltre che di fede, per i tanti concittadini che in questa occasione scelgono di salire sulle nostre montagne".

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium