 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 20 agosto 2025, 10:00

“In fabula”, il progetto ispirato al linguaggio immaginifico delle favole di Esopo con l’Oscar del Barba-Ox Trio

Penultimo appuntamento con Musica sull'Aia giovedì 21 agosto a Niella Tanaro

Oscar del Barba-Ox Trio

Oscar del Barba-Ox Trio

Domani, giovedì 21 agosto alle ore 21, a Niella Tanaro, si terrà il penultimo appuntamento di “Musica sull’Aia 2025”, la rassegna musicale a carattere culturale che promuove e diffonde la musica dotta e popolare, portandola direttamente nelle caratteristiche aie e nei cortili del paese.


Presso Aia Borio/Camilla (località Sant’Anna), è in programma “In fabula” con l’Oscar del Barba-Ox Trio composto da Oscar del Barba (pianoforte e composizione), Giacomo Papetti (contrabbasso), Andrea Ruggeri (batteria). Dopo anni di attività sia su musiche originali, sia su rielaborazioni di Verdi, Bernstein e altri compositori, il gruppo guidato da Oscar Del Barba torna con un nuovo progetto ispirato al linguaggio immaginifico delle favole di Esopo e agli archetipi che rappresentano. Racconti universali che utilizzano il linguaggio dei bambini ed il loro modo di tradurre il mondo, per trasmettere contenuti senza tempo. Jazz, classica e rock sono i riferimenti stilistici primari del trio, ma in questo caso anche la musica popolare e per l’infanzia.


“Musica sull’Aia” è una rassegna di Maestro Società Cooperativa e Pro Niella Tanaro Aps e si tiene con il patrocinio di Regione Piemonte, Consiglio regionale del Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Niella Tanaro con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, della Fondazione CRC e di NuovoImaie (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori). Per maggiori informazioni e per scoprire il programma completo di tutti gli appuntamenti (l’ultimo si terrà martedì 26 agosto sempre alle 21) è possibile consultare il sito Internet www.musicasullaia.it o telefonare al numero 347/3810902 (Emanuele Rovella). Tutti gli appuntamenti di Musica sull’Aia sono ad ingresso libero. In caso di maltempo i concerti si terranno nella Confraternita di Sant’Antonio.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium