“In fabula”, il progetto ispirato al linguaggio immaginifico delle favole di Esopo con l’Oscar del Barba-Ox Trio



Presso Aia Borio/Camilla (località Sant’Anna), è in programma “In fabula” con l’Oscar del Barba-Ox Trio composto da Oscar del Barba (pianoforte e composizione), Giacomo Papetti (contrabbasso), Andrea Ruggeri (batteria). Dopo anni di attività sia su musiche originali, sia su rielaborazioni di Verdi, Bernstein e altri compositori, il gruppo guidato da Oscar Del Barba torna con un nuovo progetto ispirato al linguaggio immaginifico delle favole di Esopo e agli archetipi che rappresentano. Racconti universali che utilizzano il linguaggio dei bambini ed il loro modo di tradurre il mondo, per trasmettere contenuti senza tempo. Jazz, classica e rock sono i riferimenti stilistici primari del trio, ma in questo caso anche la musica popolare e per l’infanzia.