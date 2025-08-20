"Tutta la mia voce": emozioni e riflessioni chiudono la rassegna estiva dell'VIII edizione di Cine&Musica all'Ecomuseo dell'Alta Valle Maira

Ultimo appuntamento dell’VIII rassegna CINE&MUSICA E... all'Ecomuseo dell'Alta Valle Maira che quest’anno ha proposto, durante i mesi estivi, nei comuni dell’ecomuseo ben 14 tra eventi musicali, cineforum e spettacoli di intrattenimento per grandi e bambini.

Sabato 23 AGOSTO alle ore 21.00 è previsto lo spettacolo reading-concerto "Tutta la mia voce - l'insonnia dell'amore" a Prazzo Inferiore , presso la Sala CA.DE.CO – ex scuderie.

“Tutta la mia voce – l’insonnia dell’amore” è ispirato al romanzo di Michela Marzano intitolato “Sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa”, in cui si racconta la storia di Anna, donna con un’infanzia ed un’adolescenza segnate da molestie, moglie di un uomo possessivo e violento. Temi complessi ed urgenti: l'affettività, la cura ed il consenso, l'amore spesso confuso e quello che invece può davvero essere definito tale, il rifiuto della mascolinità tossica così come anche della femminilità tossica. La voce narrante di Elisa Dani si alternerà a canzoni d'autore che raccontano storie e suggeriscono immagini e pensieri complementari oppure antitetici rispetto alle parole lette (voce solista di Adele Gertosio e musiche di Alberto e Pinuccio Gertosio e Alberto Savatteri). Lo spettacolo condurrà gli spettatori nel mondo complesso di Anna, un mondo che in realtà contiene molte vite, le nostre vite.

L'evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Prazzo e la Pro loco Prazzo e l’Associazione Chaliar.

La partecipazione all’evento è gratuita .

L’iniziativa rientra all’interno del progetto Esperienze partecipate del territorio dell’Ecomuseo dell'Alta Valle Maira finanziato dalla Fondazione CRT a valere sul Bando Erogazioni Ordinarie e del progetto Percorsi didattici & laboratori dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira finanziato dalla Fondazione CRC a valere sul Bando Generale.

Il materiale promozionale e la campagna di comunicazione rientrano nel progetto VIII Rassegna CINE&MUSICA E..... all’Ecomuseo dell'Alta Valle Maira finanziato a valere sul Bando POP dalla Fondazione CRC.