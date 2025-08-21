 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 21 agosto 2025, 07:49

Revello, incendio in un tunnel agricolo: in fiamme trattore e rotoballe

Intervento dei Vigili del Fuoco di Saluzzo alle prime luci dell’alba: cittadini già in azione per contenere il rogo

Immagine archivio

Immagine archivio

Fortunatamente solo un po' di apprensione  stamattina intorno alle 6.30, quando un incendio ha interessato un trattore e alcune rotoballe all’interno di un tunnel agricolo a Revello.

All’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco di Saluzzo, alcune persone avevano già provveduto a spegnere le fiamme del mezzo e a spostare le rotoballe per limitare i danni. 

I pompieri hanno quindi completato le operazioni di spegnimento dei focolai residui e provveduto alla bonifica dell’area, riportando la situazione in sicurezza. Non si registrano feriti.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium