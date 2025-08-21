Revello, incendio in un tunnel agricolo: in fiamme trattore e rotoballe

Fortunatamente solo un po' di apprensione stamattina intorno alle 6.30, quando un incendio ha interessato un trattore e alcune rotoballe all’interno di un tunnel agricolo a Revello.
All’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco di Saluzzo, alcune persone avevano già provveduto a spegnere le fiamme del mezzo e a spostare le rotoballe per limitare i danni.
I pompieri hanno quindi completato le operazioni di spegnimento dei focolai residui e provveduto alla bonifica dell’area, riportando la situazione in sicurezza. Non si registrano feriti.