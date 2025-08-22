Chiusa Pesio: Ji Agricul da Ciüsa, creatività contadina che sorprende grandi e piccoli

Ji Agricul da Ciüsa sono un gruppo eterogeneo di agricoltori chiusani al quale, negli anni, si sono aggiunti figli, amici e persone legate alle origini del paese. Tutti accomunati dalla stessa passione: realizzare decorazioni originali e stupire i passanti con installazioni di fieno o elementi naturali ispirati al mondo della campagna.

Dopo il coniglio gigante di fieno, simbolo della 25ª edizione di Ciüsa Duvarta, la festa patronale in programma dal 29 al 31 agosto, il gruppo ha dato vita a una nuova creazione: un suggestivo sentiero tra i girasoli piantati nei mesi scorsi lungo il pendio che costeggia via Circonvallazione Vigne, sopra il campo da calcio.

Il percorso, arricchito da una porta scenografica, un camminamento e una panchina panoramica, invita residenti e visitatori a fermarsi, godere del paesaggio e scattare una foto ricordo. A rendere l’esperienza ancora più divertente, all’interno dell’area spuntano anche i simpatici Minions, pensati per regalare gioia ai più piccoli e un sorriso ai più grandi.

Grazie alla buona volontà, allo spirito di squadra e alla fantasia de Ji Agricul da Ciüsa, Chiusa di Pesio continua a vivere momenti unici che intrecciano tradizione e comunità.