Immersi nel cuore della Valle Maira: in arrivo un suggestivo Percorso dei Ciclamini

Tutto è pronto: il Comune di Macra, insieme alla Consulta giovanile della Valle Maira, sono lieti di invitare i cittadini e visitatori all’evento “Aperi-Trekking”.



IMMERSI NEL CUORE DELLA VALLE MAIRA



Appuntamento sabato 6 settembre 2025, per vivere un pomeriggio all’insegna della natura, dei sapori locali e della convivialità. La partenza è prevista alle ore 15:30, con il ritrovo presso il bar “I Ciclamini” di Macra. Da qui l’inizio di una visita guidata lungo il suggestivo Percorso dei Ciclamini, con l’escursione accompagnata da interessanti spiegazioni e curiosità sulla flora e sulla storia del territorio, adatte a tutti i livelli di camminatori.



Al termine della passeggiata, il gruppo farà ritorno al bar “I ciclamini” per un meritato momento di relax: sarà possibile infatti gustare le prelibatezze cucinate con prodotti tipici locali, il tutto accompagnato da musica in un’atmosfera accogliente e informale.



“Crediamo nel territorio e nella sua bellezza - ci dice Lorenzo Scuteri della Consulta giovanile della Valle Maira - e quella con il Comune di Macra è una bellissima unione di intenti. Vivere il territorio significa prima di tutto conoscerlo, per questo abbiamo pensato di proporre un’esperienza unica per scoprire le bellezze di Macra, gustare le eccellenze del territorio e trascorrere un pomeriggio diverso, tra natura, cultura e buon cibo.”



I posti sono limitati, pertanto è consigliata la prenotazione. Per informazioni: + 39 349 858 8268 /consultagiovanilevallemaira@gmail.com / www.comune.macra.cn.it