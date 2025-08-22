Ritorna “Settembre Cultura” a Castelnuovo di Ceva

Come da tradizione, il Comitato di Valorizzazione di Castelnuovo – con il patrocinio del Comune – propone una serie di eventi incentrati nella cornice della Cappella di San Maurizio e non solo.

La novità di questa edizione, infatti, è rappresentata dalla collaborazione con il Comune di Montezemolo che ospiterà due delle quattro manifestazioni in programma. Montezemolo, comune confinante e contiguo, conosciuto come la Porta delle Langhe, si colloca idealmente e geograficamente sulla dorsale sud che, passando per Castelnuovo, giunge sino alla Cappella di San Giovanni della Langa, nel territorio del comune di Murialdo; spostando di conseguenza (e a nostro avviso correttamente) i confini della Langa stessa in questo lembo di Liguria, il quale segna una netta spaccatura tra un territorio morfologicamente collinare e omogeneo e il declivio verso mare della riviera ligure. Ma veniamo al programma della rassegna 2025, con la gradita e autorevole presenza del Maestro Riccardo Zegna in veste di Direttore Artistico:

Domenica 14 settembre: VIAGGIARE

Castelnuovo di Ceva – Cappella di san Maurizio, ore 17,00.

Presentazione del programma Settembre Cultura 2025 e del Quaderno di Castelnuovo n. 9 dal titolo “Perché qui”.

In collaborazione col gruppo vocale Gioia, che proporrà in apertura e chiusura il brano “Sicut Lilium” di Antoine Brumel (1460/1512), conferenza a cura del prof. Franco Verdona dal titolo” Il viaggio come metafora della vita.

La scoperta di sé attraverso l’incontro con l’altro”. Con la partecipazione di Carmelo Prestipino, Ispettore Onorario del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali. (Franco Verdona già ordinario di latino e greco nel liceo classico A. D'Oria di Genova. Dottore in sacra teologia. Professore emerito di teologia sistematica nella facoltà teologica dell’Italia settentrionale, sezione di Genova)

Domenica 21 settembre: ORIENTARSI E RITROVARE

Montezemolo – presso Pian del Pozzo in località Villa ore 17,00.

Concerto jazz: Riccardo Zegna presenta 5 giovani musicisti dell’orchestra “Rapalline jazz band” di Albenga: Stefano Mati/Sax, Matteo Mannino/Tromba, Zeno de Marco/Pianoforte, Paolo Priolo/ Contrabbasso, Gigi Marras/Batteria. Ospite speciale Maria Grazia Scarzella.

Domenica 28 settembre: IMMAGINARE

Castelnuovo di Ceva – Cappella di san Maurizio, ore 17,00.

“SARA’ UNA BELLA SOCIETA” (da “Che colpa abbiamo noi”, The Rokes, 1966) Un viaggio tra la musica beat proposto da Enrico, Alessandra e Daniela Boffa, Valentina Taretto e Luca Giacosa: l’ingenua speranza per un mondo migliore che ha accompagnato i profondi cambiamenti culturali di un’epocaPresentazione del CONCORSO LETTERARIO “IMMAGINA”: concorso come partecipazione, cooperazione, contributo ed è proprio in questo senso che si intende dare l'opportunità di portare idee, sollecitazioni, suggerimenti e, perché no? sogni e speranze per un futuro possibile e verosimile per queste terre di media montagna. I lavori più interessanti comporranno il prossimo Quaderno di Castelnuovo, il n. 10.

Sabato 4 ottobre: ARMONIZZARE

Montezemolo – sala polivalente, ore 20.45, proiezione del film “L’orchestra stonata”, 2024 — Regia di Emmanuel Courcol

Thibaut è un direttore d'orchestra di fama internazionale che viaggia per il mondo. Quando scopre di essere stato adottato scopre anche di avere un fratello che lavora in una mensa e suona il trombone in una banda di ottoni nel nord della Francia. A cura di CINEPERLATERRA (associazione 661-la Pedaggera) che presenterà il progetto 2026.