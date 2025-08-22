Controesodo e Vuelta: weekend da bollino rosso in provincia di Cuneo

La provincia di Cuneo si prepara a un weekend di traffico intenso e rallentamenti, segnato dal controesodo estivo e dal passaggio de La Vuelta. Il rientro dalle vacanze coinvolgerà migliaia di automobilisti in transito sulle arterie principali della Granda.

Secondo le previsioni di Viabilità Italia, sulla rete viaria nazionale sono previsti picchi di circolazione da bollino rosso oggi, venerdì 22 agosto, nel pomeriggio; nella mattinata di sabato 23 e per l’intera giornata di domenica 24 agosto, quando le code verso i grandi centri urbani saranno inevitabili. Per agevolare la fluidità e la sicurezza del traffico, è in vigore il divieto di transito ai veicoli pesanti sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22.

A complicare ulteriormente la viabilità in Granda sarà la chiusura temporanea del traforo del Tenda, prevista nella giornata di domenica 24 agosto, necessaria per consentire il passaggio in sicurezza della carovana ciclistica della Vuelta. L’evento porterà i grandi campioni del ciclismo internazionale sulle strade cuneesi, ma comporterà anche deviazioni e sospensioni del traffico sulle strade che da Alba portano a Limone Piemonte, percorso interessato dalla corsa.

Il quadro complessivo conferma l’imponente mobilità estiva: dal 25 luglio, data di inizio dell’esodo, Anas ha registrato 203 milioni di spostamenti.

Molti automobilisti hanno scelto le cosiddette “partenze intelligenti” durante i giorni feriali, contribuendo a distribuire i flussi, limitare le congestioni e viaggiare con maggiore sicurezza. Una strategia che ha dato risultati positivi, riducendo l’impatto dei bollini rossi e rendendo i percorsi più confortevoli.

In questo ultimo fine settimana di agosto, tuttavia, milioni di italiani sono attesi sulle strade per il rientro a casa e la ripresa delle attività lavorative. In Granda, dove al momento la situazione su strade a autostrade è comunque regolare, tra controesodo e grande ciclismo la raccomandazione resta una sola: prudenza e pazienza al volante.