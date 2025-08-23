Monviso Trail, a Crissolo la sfida estrema al cospetto del Re di Pietra

Crissolo si prepara ad accogliere domenica 24 agosto l’edizione 2025 del Monviso Trail, la corsa di montagna che chiude il circuito del Re di Pietra e che da oltre dieci anni rappresenta una delle prove più amate e temute del panorama trail italiano.

La gara, 26 chilometri con 1900 metri di dislivello positivo, si snoda lungo i sentieri storici del “Giro di Viso”, toccando luoghi che hanno fatto la storia dell’alpinismo italiano: Pian della Regina, Pian del Re e i rifugi Giacoletti, Quintino Sella e Alpetto.

"Tutto ha inizio e fine presso il Salone dedicato alle Guide del Monviso", ricorda Carlo Degiovanni, ideatore della competizione. Un luogo simbolico per Crissolo, culla delle leggendarie Guide alpine, oggi diventato base di partenza per i sogni e le sfide di centinaia di sportivi.

Il percorso, che in una mezza maratona potrebbe sembrare “gestibile”, diventa qui un banco di prova estremo per via dei continui saliscendi e della quota, mettendo a dura prova la resistenza dei 300 atleti attesi.

Nato nel 2013, il Monviso Trail è cresciuto fino a diventare un appuntamento fisso dell’ultima domenica di agosto. A organizzarlo sono la Fondazione Amleto Bertoni e la Podistica Valle Infernotto. Tutte le informazioni, regolamento e iscrizioni sono disponibili sui siti ufficiali 100migliamonviso.eu e wedosport.net.

Domenica mattina, dalle 8, i primi passi dei partecipanti saranno accompagnati dal fragore del Po appena nato, mentre il Monviso li osserverà silenzioso e maestoso: per molti sarà il traguardo di una sfida personale, per tutti un’emozione indimenticabile.