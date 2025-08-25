Bra: bando per richiedere contributi per la rimozione dell’amianto

C’è tempo fino a fine anno per presentare la domanda di contributo a sostegno degli interventi di bonifica dell’amianto in fabbricati ed edifici ad uso civile, produttivo, commerciale, terziario ed agricolo, come da bando promosso dal Comune di Bra.

Il contributo a fondo perduto ha un importo del valore massimo di 1300 euro. Possono accedere agli incentivi le persone fisiche o giuridiche proprietarie di fabbricati ed edifici ad uso civile, produttivo, commerciale, terziario ed agricolo, insediate sul territorio del Comune, che hanno provveduto alla rimozione negli anni solari 2023, 2024 e 2025. I fabbricati e gli edifici oggetto degli interventi devono essere situati nel territorio braidese ed essere in regola con le disposizioni urbanistico – edilizie.

La presentazione della domanda di contributo dovrà avvenire a seguito dell’ultimazione dei lavori di smaltimento e di rimozione dei manufatti e dei materiali contenenti amianto. Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme generali e locali in campo edilizio, urbanistico ed ambientale. Non sono previste prenotazioni di contributo per interventi non ancora effettuati.

Sono esclusi dai contributi coloro che hanno partecipato per il medesimo manufatto al Bando Regionale, ai sensi Art. 5 della L.R. 30/2008, D.G.R. n. 22-1444 del 18 maggio 2015 e D.D. 4 dicembre 2015, n. 547, che prevedeva l’attribuzione di contributi per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto.

Il bando è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Bra, a questo link: https://www.comune.bra.cn.it/it/page/contributi-per-la-rimozione-dell-amianto (percorso: www.comune.bra.cn.it >Amministrazione> Uffici> Ambiente, protezione civile, igiene e sanità). Le domande potranno essere presentate sino al 31 dicembre 2025 utilizzando il modello pubblicato nella sezione dedicata dello Sportello telematico, che consente di avviare la procedura in modo diretto qualora si sia dotati di SPID o carta di identità elettronica ed apposito lettore. In alternativa, è possibile scaricare il modulo pubblicato sul sito che potrà essere inviato, preferibilmente a mezzo posta certificata, all’indirizzo comunebra@postecert.it o consegnato a mano all’Ufficio Protocollo previo appuntamento da concordare chiamando lo 0172-438326 o scrivendo a protocollo@comune.bra.cn.it .