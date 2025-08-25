Dal 19 al 21 settembre ad Alba il corso per diventare Accompagnatore Cicloturistico Sportivo

La figura dell’Accompagnatore Cicloturistico Sportivo incarna il culmine delle capacità professionali in un ambito turistico in espansione, specificatamente legato alle escursioni, alle vacanze ed ai viaggi in mountain bike. Questo ruolo si distingue per il suo spirito di iniziativa e ambizione, unendo competenza tecnica sulla mountain bike e generale sul ciclismo, a una profonda conoscenza del territorio, delle sue tradizioni culturali e dell’accoglienza locale, assicurando la guida sicura di gruppi in vari contesti.



Operando senza vincoli geografici, l’Accompagnatore Cicloturistico Sportivo è abilitato a lavorare in Italia, Europa e globalmente, supportato da una copertura assicurativa mondiale, una partnership esclusiva con il tour operator Italy Bike Tours e il riconoscimento ufficiale (legge n.4 del 14 gennaio 2013, Ministero dello Sviluppo Economico). Questi attributi conferiscono all’Accompagnatore Cicloturistico Sportivo un ruolo di primo piano nel settore del cicloturismo e del cicloescursionismo, con un focus particolare, ma non esclusivo, sul mountain biking fuoristrada.



Diventare Accompagnatore Cicloturistico Sportivo, ti permetterà non solo di offrire escursioni giornaliere, ma, unica professione nel suo genere, di creare, promuovere e gestire veri e propri pacchetti turistici dedicati al cicloturismo. Grazie alla nostra partnership esclusiva con Italy Bike Tours S.r.l., un tour operator e agenzia di viaggi specializzato in itinerari italiani, avrai l'opportunità di lavorare con il meglio del cicloturismo in Italia. Non perdere l'occasione di fare della tua passione per la bici una carriera: iscriviti oggi e inizia il tuo viaggio verso una nuova professione!

Il programma del Corso

Il Corso Nazionale per Accompagnatore Cicloturistico Sportivo ha una durata di tre giorni (da venerdì mattina a domenica pomeriggio) ed è suddiviso in modo equilibrato tra uscite in mountain bike e gravel e lezioni in aula.

Primo giorno – Venerdì 19 Settembre 2025

Mattina (Aula)

Introduzione al corso: presentazione dei partecipanti, programma e obiettivi del corso

Le basi del cicloturismo: le attrezzature necessarie, come controllare e preparare le bici, cenni sulla manutenzione ordinaria, nozioni di primo soccorso

Psicologia del gruppo: comunicazione, gestione dei conflitti e motivazione

Cenni sulla cartografia e l’orientamento

Pomeriggio (Outdoor)

Impostazione delle bici e controlli pre-partenza

Breve uscita in gruppo: focus su comunicazione tra accompagnatore e clienti, segnalazioni e comportamento su strada

Secondo giorno – Sabato 20 Settembre 2025

Mattina (Outdoor)

Escursione pratica con applicazione delle tecniche di guida su diversi terreni, introduzione delle specifiche per affrontare percorsi eterogenei

Utilizzo di e-bike nel cicloturismo: capire le particolarità delle biciclette elettriche, inclusa la manutenzione, la pianificazione dell’autonomia e la sicurezza

I partecipanti si alterneranno nella guida del gruppo, utilizzando GPS e mappe per navigare

Pomeriggio (Aula)

Nutrizione e idratazione: strategie per brevi e lunghe distanze

Manutenzione avanzata della bicicletta: sessioni pratica su come gestire riparazioni comuni sul campo, come forature, problemi alla catena o regolazioni del cambio e interventi sulla manutenzione straordinaria

Terzo giorno – Domenica 21 Settembre 2025

Mattina (Aula)

Creazione di contenuti e presenza online: strategie per promuove l’attività, documentare e condividere viaggi e tour su blog e social media

Test finale con pianificazione individuale di un tour cicloturistico e degli argomenti affrontati nelle prime giornate

Pomeriggio (Aula)

Tavola rotonda sull’esperienza del corso, definizione degli obiettivi personali, strumenti di supporto all’attività e conclusione dei lavori

Pres-iscrizioni: https://www.scuoladimtb.eu/formazione/accompagnatore-cicloturistico-sportivo-alba/



