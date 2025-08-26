 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 26 agosto 2025, 08:14

A Martiniana Po la mostra di Gianfranco Galizio “Anonimi percorsi”

L’evento espositivo è una riflessione su ciò che vediamo ma non osserviamo, rendendo tutti i nostri percorsi anonimi. Visitabile dal 29 agosto al 1° settembre nella chiesa della Confraternita dei Disciplinati

Gianfranco Galizio con una sua opera

Gianfranco Galizio con una sua opera

“Anonimi Percorsi” è il titolo della mostra del pittore Gianfranco Galizio, che vuol essere una riflessione su ciò che vediamo ma non osserviamo, rendendo tutti i nostri percorsi anonimi.

L’inaugurazione si terrà venerdì 29 agosto 18 nella Confraternita dei Disciplinati, in piazza Gauthier a Martiniana Po.

Ad accompagnare l’evento inaugurale saranno, le note del maestro Federico Ferrato, talento straordinario della fisarmonica, che con la sua musica aggiungerà intensità ed emozione al percorso artistico proposto.

L’evento espositivo organizzato dall’associazione Giovanni “Netu” Borga sarà visitabile dal 29 agosto al 1° settembre con orario: dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19

Ingresso libero.

AMP

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium