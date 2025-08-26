A Martiniana Po la mostra di Gianfranco Galizio “Anonimi percorsi”

“Anonimi Percorsi” è il titolo della mostra del pittore Gianfranco Galizio, che vuol essere una riflessione su ciò che vediamo ma non osserviamo, rendendo tutti i nostri percorsi anonimi.
L’inaugurazione si terrà venerdì 29 agosto 18 nella Confraternita dei Disciplinati, in piazza Gauthier a Martiniana Po.
Ad accompagnare l’evento inaugurale saranno, le note del maestro Federico Ferrato, talento straordinario della fisarmonica, che con la sua musica aggiungerà intensità ed emozione al percorso artistico proposto.
L’evento espositivo organizzato dall’associazione Giovanni “Netu” Borga sarà visitabile dal 29 agosto al 1° settembre con orario: dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19
Ingresso libero.