Nuovo agente in servizio presso la Polizia Locale di Bra

L’organico della Polizia Locale braidese si arricchisce di un nuovo elemento: si tratta di Federico Bertolusso, già in servizio presso il Comando di Alba, trasferitosi a Bra mediante la procedura di mobilità. Il nuovo agente ha preso servizio ufficialmente sotto la Zizzola lo scorso 1° luglio 2025.

Il comando di via Moffa di Lisio, guidato dal comandante Davide Detoma, arriva così ad annoverare 21 operatori tra ufficiali, sottufficiali e agenti, oltre ad un’ausiliaria del traffico e dell’ambiente e a due impiegate amministrative.