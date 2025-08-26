 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 26 agosto 2025, 08:13

Sanfront: Balma Boves in festa fra cultura, tradizione e sapori con i prodotti De.Co.

Successo per l’appuntamento organizzato nel sito costruito sotto un’enorme sporgenza rocciosa, con i funamboli di Kathart e le eccellenze gastronomiche della valle Po

Nella splendida cornice di Balma Boves, il sito costruito sotto un’enorme sporgenza rocciosa con le case in pietra dai tetti piatti, abitato fino agli anni ’50, sabato 23 agosto, è tornato l'appuntamento annuale con i funamboli dell'associazione Kathart e con l'accensione del forno per la cottura delle “batiaie”, (le paste di meliga) De.Co. di Sanfront.

La giornata è stata arricchita dalla presentazione del libro "De.Co.: il racconto di un territorio" con la gradita presenza dell'autrice Tiziana Martino, che ha accompagnato il numeroso pubblico alla scoperta dei prodotti tipici cuneesi e del loro legame con la storia locale.

Non solo spettacolo e cultura, ma anche gusto: l’evento è stato l’occasione per presentare e degustare alcune eccellenze De.Co. (Denominazione comunale) della valle Po e altre produzioni del territorio, rese possibili grazie alla collaborazione tra le Amministrazioni comunali di Sanfront, Revello e Rifreddo.

La manifestazione ha confermato ancora una volta come la sinergia tra cultura e tradizione sia la chiave per valorizzare il territorio e custodirne le radici.

Gli organizzatori ringraziano tutti produttori per le eccellenze gastronomiche che sono state fatte degustare durante l’evento.

AMP

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium