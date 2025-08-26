Sanfront: Balma Boves in festa fra cultura, tradizione e sapori con i prodotti De.Co.

Nella splendida cornice di Balma Boves, il sito costruito sotto un’enorme sporgenza rocciosa con le case in pietra dai tetti piatti, abitato fino agli anni ’50, sabato 23 agosto, è tornato l'appuntamento annuale con i funamboli dell'associazione Kathart e con l'accensione del forno per la cottura delle “batiaie”, (le paste di meliga) De.Co. di Sanfront.

La giornata è stata arricchita dalla presentazione del libro "De.Co.: il racconto di un territorio" con la gradita presenza dell'autrice Tiziana Martino, che ha accompagnato il numeroso pubblico alla scoperta dei prodotti tipici cuneesi e del loro legame con la storia locale.

Non solo spettacolo e cultura, ma anche gusto: l’evento è stato l’occasione per presentare e degustare alcune eccellenze De.Co. (Denominazione comunale) della valle Po e altre produzioni del territorio, rese possibili grazie alla collaborazione tra le Amministrazioni comunali di Sanfront, Revello e Rifreddo.

La manifestazione ha confermato ancora una volta come la sinergia tra cultura e tradizione sia la chiave per valorizzare il territorio e custodirne le radici.

Gli organizzatori ringraziano tutti produttori per le eccellenze gastronomiche che sono state fatte degustare durante l’evento.