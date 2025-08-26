Fuga di gas in un condominio di corso IV Novembre a Santo Stefano Belbo

Attimi di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 26 agosto, in un condominio di corso IV Novembre, dove è stata segnalata una fuga di gas. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del fuoco volontari di Santo Stefano e quella di Alba, che hanno individuato la tubatura incriminata e avviato le prime operazioni di sicurezza.

L’area è stata messa in sicurezza, mentre si attende l’arrivo dei tecnici dell’Italgas per la riparazione definitiva. Fortunatamente non si registrano feriti.