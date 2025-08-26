 / Eventi

Madonna dell'Olmo celebra 200 anni di storia parrocchiale con un libro commemorativo

Presentazione mercoledì 3 settembre presso la Pro Loco. Il volume ripercorre quattro secoli di vicende religiose e artistiche, dall'apparizione mariana del 1593 ai giorni nostri

Dalla copertina del libro "Madonna dell’Olmo 1825 – 2025 / Duecento anni di vita parrocchiale"

In occasione delle manifestazioni per la Festa Patronale di Madonna dell’Olmo mercoledì 3 settembre alle ore 20.45 presso la sede della Pro Loco in via della Battaglia 4 sarà presentato il libro "Madonna dell’Olmo 1825 – 2025 / Duecento anni di vita parrocchiale".

Ricorrono infatti quest’anno due secoli di istituzione della Parrocchia, eretta il 14 aprile 1825 dall’allora Vescovo Amedeo Bruno di Samone. La pubblicazione ripercorre non solo l’arco dei duecento anni della Parrocchia, ma spazia dalle origini del Santuario mariano, alle vicende storiche, religiose, sociali, fino agli aspetti pittorici e devozionali che ne hanno determinato l’evoluzione in oltre quattro secoli di storia.

Il libro, frutto di una collaborazione tra più persone, coordinate da don Gian Michele Gazzola, è il risultato di un’accurata ricerca documentaristica e contiene un approfondimento sugli aspetti artistici della chiesa, in particolare sull’affresco cinquecentesco che campeggia dietro l’altare maggiore, di fronte al quale nel 1593 apparve la Vergine Maria.

Sull’affresco, opera attribuita al Maestro della Madonna dell’Olmo, verrà messa a disposizione una scheda storico-artistica redatta dallo storico dell’arte Michelangelo Giaccone.

Per ricevere la scheda inviare la richiesta all’indirizzo email della parrocchia madonnaolmo@diocesicuneofossano.it comunicando il proprio indirizzo email o numero Whatsapp.

comunicato stampa

