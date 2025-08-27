Bra verso la patronale con la Novena al Santuario “giubilare” della Madonna dei Fiori

La città di Bra si prepara ai festeggiamenti in onore della Madonna dei Fiori, che nel 2025 saranno vissuti alla luce del Giubileo della speranza. Questo evento ha conferito grande valore spirituale al Santuario nel quale ci si potrà recare in pellegrinaggio per ottenere l’indulgenza.

Al riguardo è stato preparato un ricco calendario di appuntamenti religiosi per celebrare al meglio e sentitamente la Patrona attorno a cui tutta la comunità si stringe per implorare grazie ed intercessioni.

LA NOVENA

La festa dell’8 settembre (Natività della Beata Vergine Maria) è il giorno più atteso dell’anno e sarà preceduta dalla Novena di preparazione, che inizierà con la Messa dell’aurora il 30 agosto e proseguirà fino al 7 settembre, occasione che vuole essere, contestualmente, momento di preghiera, di incontro, di gioia. Questa pia pratica prende ispirazione dal Vangelo, dove è scritto che la Madonna pregò assiduamente insieme agli apostoli per i nove giorni compresi tra l’Ascensione di Gesù e la successiva discesa in terra dello Spirito Santo durante la Pentecoste. Ad alternarsi nelle celebrazioni, in cui sarà anche possibile accostarsi al sacramento della Confessione, saranno il rettore del Santuario, i sacerdoti dell’Up50 e delle varie congregazioni cittadine, un modo per indicare vicinanza e collaborazione fraterna tra coloro che seguono la direzione spirituale di questa porzione del popolo di Dio.

UN PO’ DI STORIA

La capitale del Roero si prepara ad accogliere un infinito pellegrinaggio di fedeli davanti alla statua della Madonna e al luogo dell’apparizione, oggi denominato Giardino di Maria, dove si sposano fede, tradizione, ma anche storia. Era il 29 dicembre 1336 quando la Madonna intervenne per salvare la giovane Egidia Mathis ed il piccolo che portava nel grembo: pruneto selvatico fiorito in pieno inverno e masnadieri messi in fuga da un raggio di luce accecante. Da allora non è possibile parlare di Bra senza accostare la città alla Madonna dei Fiori, una lunga e forte convivenza che, tra suggestione e fede, non conosce tempo.

PROGRAMMA COMPLETO

I festeggiamenti dedicati alla Madonna dei Fiori, partendo dalla Novena, rappresentano un’opportunità di rinnovamento interiore e di comunione fraterna per tutta la comunità braidese. In un mondo segnato da incertezze e difficoltà, il tema “La speranza non delude” invita tutti a guardare al futuro con fiducia, camminando insieme nella carità e nel sostegno reciproco, illuminati dalla fede in Cristo.

Di seguito gli appuntamenti liturgici con i titoli delle riflessioni sull’Anno Santo 2025, tratti da “Spes non Confundit”, bolla di indizione del Giubileo.

Sabato 30 agosto. “Viviamo nella speranza della vita vera”; si pregherà in suffragio di tutti i cari defunti. Sante Messe: ore 6 - 7 - 9 - 16 - 17.30 (Messa prefestiva) - 21 (Messa prefestiva). Rosario: ore 5.30 - 8.30 - 15.30 - 17 - 20.30. Adorazione alle ore 10.

Domenica 31 agosto (XXII del tempo ordinario). “Ancorati alla speranza che orienta la vita”. Sante Messe: ore 6 - 7 - 9 - 10.30 (presiede e celebra monsignor Gabriele Mana, vescovo emerito di Biella) - 16 - 17.30 - 21. Rosario: ore 5.30 - 8.30 - 15.30 - 17 - 20.30.

Lunedì 1° settembre. “Una parola di speranza nello Spirito Santo”; si pregherà per la vita e il creato. Sante Messe: ore 6 - 7 - 9 - 16 - 17.30 - 21. Rosario: ore 5.30 - 8.30 - 15.30 - 17 - 20.30. Adorazione alle ore 10.

Martedì 2 settembre. “Un cammino di speranza e riconciliazione”; si pregherà per l’Arcidiocesi. Sante Messe: ore 6 - 7 - 9 - 16 - 17.30 - 21. Rosario: ore 5.30 - 8.30 - 15.30 - 17 - 20.30. Adorazione alle ore 10.

Mercoledì 3 settembre. “Segni di speranza: pace e accoglienza”; si pregherà per la pace e il progresso dei popoli. Sante Messe: ore 6 - 7 - 9 - 16 - 17.30 - 21. Rosario: ore 5.30 - 8.30 - 15.30 - 17 - 20.30. Adorazione alle ore 10.

Giovedì 4 settembre. “Segni di speranza: i giovani e l’apertura alla vita”; si pregherà per i giovani e le vocazioni. Sante Messe: ore 6 - 7 - 9 - 16 - 17.30 - 21. Rosario: ore 5.30 - 8.30 - 15.30 - 17 - 20.30. Adorazione alle ore 10.

Venerdì 5 settembre. “Segni di speranza: ammalati, sofferenti e anziani”; si pregherà per le famiglie e gli ambienti sanitari. Sante Messe: ore 6 - 7 - 9 - 16 - 17.30 - 21. Rosario: ore 5.30 - 8.30 - 15.30 - 17 - 20.30. Adorazione alle ore 10.

Sabato 6 settembre. “Segni di speranza: giustizia e poveri”; si pregherà per le attività associative di carità. Sante Messe: ore 6 - 7 - 9 - 16 - 17.30 (Messa prefestiva) - 21 (Messa prefestiva per la pace, ricordando gli Alpini ed i caduti di tutte le guerre). Rosario: ore 5.30 - 8.30 - 15.30 - 17 - 20.30. Adorazione alle ore 10.

Domenica 7 settembre (XXIII del tempo ordinario). “Il perdono e l’indulgenza”; si pregherà per il servizio di volontariato ecclesiale. Sante Messe: ore 6 - 7 - 9 - 10.30 (presiede e celebra monsignor Piero Delbosco, vescovo di Cuneo-Fossano) - 15.30 (celebrazione con gli ammalati, presieduta da monsignor Marco Arnolfo, vescovo di Vercelli) - 17.30 - 21. Rosario: ore 5.30 - 8.30 - 15 (animato dall’Oftal) - 17 - 20.30.

Lunedì 8 settembre. “La Madre della speranza, solennità della Vergine dei Fiori”. Sante Messe ore 6 - 7 - 9 - 10.30 (Concelebrazione solenne presieduta da monsignor Alessandro Giraudo, vescovo ausiliare di Torino, con invito al clero e alle autorità cittadine). Ore 16 Solenne Processione cittadina e affidamento della popolazione alla Vergine Maria presieduta da monsignor Giraudo. Seguirà, alle ore 17.30, la Santa Messa conclusiva e ricordo dei Rettori defunti, celebrata da monsignor Giraudo. Santo Rosario alle ore 5.30 - 8.30 - 15.30.

Martedì 9 settembre. Giornata del ringraziamento e preghiera in ricordo di tutti i benefattori del Santuario vivi e defunti. Messe feriali nel Santuario antico alle ore 8 e alle ore 17.30. Benedizione dei bambini, bambine, ragazzi e ragazze e affidamento alla Madonna dalle ore 14.30, 15, 15.30, 16, 16.30, 17 e 17.30 presso il Santuario nuovo.

SERVIZIO DI NAVETTA

Anche quest’anno la Città di Bra ha attivato una navetta gratuita per raggiungere il Santuario lungo tutta la Novena dal 30 agosto al 7 settembre. Nei giorni feriali e domenica 31 agosto si partirà da via Marconi, angolo via Santa Croce, alle 15.30 (Messa: ore 16) e ritorno al termine della funzione. Domenica 7 settembre la navetta partirà alle 15 (la funzione è anticipata alle 15.30), sempre da via Marconi, angolo via Santa Croce, con rientro al termine della celebrazione. Per maggiori informazioni sul servizio, gratuito e realizzato a cura dell’Amministrazione comunale, è possibile contattare l’Ufficio Trasporti al numero 0172/438313.

UN ESERCITO DI VOLONTARI

La ricorrenza sarà accompagnata da momenti di solidarietà, offerti dalle numerose associazioni benefiche attive nel tessuto cittadino e che saranno presenti con stand informativi nei giorni della patronale. All’opera nei diversi incarichi liturgici anche tanti volontari che ogni anno danno prova di forte generosità e disponibilità. Insomma, i crismi per una grande festa ci sono davvero tutti. Una festa per guardare alla santità, per guardare a Maria.

IL SANTUARIO DELLA MADONNA DEI FIORI “CHIESA GIUBILARE”

Il Santuario della Madonna dei Fiori a Bra è “chiesa giubilare” per l’Anno Santo 2025. Seguendo le disposizioni emanate da papa Francesco nella bolla “Spes non Confundit - La speranza non delude” di indizione dell’Anno Santo, la visita alle chiese giubilari consente di ottenere l’indulgenza plenaria, vale a dire la liberazione per intero della pena temporale dovuta per i peccati che, altrimenti, andrebbe scontata in Purgatorio.

«Tutti i fedeli veramente pentiti, escludendo qualsiasi affetto al peccato e mossi da spirito di carità e che, nel corso dell’Anno Santo, purificati attraverso il sacramento della penitenza e ristorati dalla Santa Comunione, pregheranno secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, dal tesoro della Chiesa potranno conseguire pienissima indulgenza, remissione e perdono dei loro peccati, da potersi applicare alle anime del Purgatorio in forma di suffragio». È quanto si legge nelle norme per la concessione dell’indulgenza plenaria nel Giubileo ordinario del 2025, diffuse dalla Penitenzieria apostolica, in cui si dispone che i fedeli potranno ottenere l’Indulgenza Giubilare concessa dal Papa «Se intraprenderanno un pio pellegrinaggio verso qualsiasi luogo sacro giubilare» oppure, a Roma, raggiungendo almeno una delle quattro Basiliche Papali Maggiori di San Pietro in Vaticano, di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore, di San Paolo fuori le Mura per ricevere l’indulgenza.

Spiegato in poche parole, il cammino suggerito è una vera e propria occasione di rinascita.