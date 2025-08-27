Piasco, arriva lo swap party dei libri: scambia fino a 5 volumi nel giardino della biblioteca

Un'iniziativa all'insegna della sostenibilità e della passione per la lettura animerà il giardino della biblioteca di Piasco sabato 13 settembre. Dalle 10 alle 12, in via Mario del Pozzo 50, si terrà uno speciale swap party interamente dedicato allo scambio di libri, un'occasione per alleggerire i propri scaffali straripanti e al tempo stesso scoprire nuove storie.

Il meccanismo è semplice e gratuito: ogni partecipante potrà portare un massimo di 5 libri e sceglierne altrettanti tra quelli messi a disposizione dagli altri lettori. Un vero e proprio baratto culturale che permette di dare nuova vita a romanzi, saggi e albi illustrati che hanno già emozionato qualcuno o che, magari, non hanno del tutto convinto ma potrebbero appassionare altri lettori.

L'unica limitazione riguarda il tipo di volumi ammessi allo scambio: non saranno accettate enciclopedie, riviste, testi scolastici o libri in cattive condizioni. Per il resto, ogni genere letterario è il benvenuto, dalla narrativa alla saggistica, dai libri per ragazzi ai grandi classici.

L'iniziativa rappresenta un perfetto esempio di economia circolare applicata alla cultura: riduce gli sprechi, promuove il riuso e alimenta la circolazione del sapere. Ma non solo: lo swap party è anche un'occasione di socializzazione, un momento per incontrare altri appassionati di lettura e magari scambiare consigli e impressioni sui libri preferiti.

L'evento, completamente gratuito e aperto a tutti, conferma l'impegno della biblioteca di Piasco nel promuovere la lettura attraverso formule innovative e sostenibili.