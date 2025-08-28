“Attenti a quei due”: a Roddi il Castello si scopre tra storie e giochi di memoria

Cosa può succedere se la guida che accompagna i visitatori tra torri e saloni medievali è… un po’ smemorata?

Lo si scoprirà al Castello comunale di Roddi, domenica 7 settembre alle 15.30, con “Attenti a quei due”, la visita guidata ludica pensata per famiglie con bambini dai 5 agli 8 anni.

Un pomeriggio in cui la storia si intreccia al gioco, trasformando la scoperta in un’avventura da vivere insieme. Il percorso partirà dall’esterno, per leggere sulle pietre le diverse fasi costruttive che hanno plasmato il Castello nel corso dei secoli. Poi si entrerà negli ambienti rinascimentali, recentemente restaurati, dove spiccano le antiche cucine con le loro volte a botte lunettate e i segni delle unghiate gotiche.

Non mancheranno le stanze medievali, custodi di preziosi soffitti lignei a cassettoni, risalenti al Trecento e al Quattrocento. Qui, tra storie e aneddoti sui personaggi che hanno abitato il maniero, la guida — un po’ distratta e bisognosa di aiuto — si affiderà ai più piccoli per completare la sua missione. Il finale sarà tutto per loro: un gioco di memory a tema “castello”, dove, tessera dopo tessera, i bambini metteranno alla prova intuito e memoria, usando ciò che hanno appreso per riconoscere elementi architettonici e protagonisti delle vicende di Roddi.

Il costo dell’attività è di 4 euro a persona, bambini compresi. La prenotazione è consigliata contattando la Barolo & Castles Foundation al numero 0173/386697 o scrivendo a castelloroddi@barolofoundation.it.