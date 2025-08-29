Al Santuario di Monserrato la festa delle coppie sposi

Domenica 7 settembre alle ore 16, il Santuario di Monserrato accoglierà una celebrazione speciale dedicata a tutte le coppie che, nel corso degli anni, hanno scelto questo luogo sacro per pronunciare il loro “sì”. Sarà un momento di ringraziamento e affidamento alla Madonna di Monserrato, un’occasione di fede e condivisione per rinnovare i legami nati davanti all’altare del Santuario.

Il Santuario, da sempre punto di riferimento spirituale per la comunità borgarina e non solo, continua infatti a rappresentare una cornice molto amata per la celebrazione dei matrimoni, grazie al suo fascino e alla sua forte valenza simbolica.

Al termine della funzione religiosa, tutti i partecipanti sono invitati a condividere un momento conviviale con brindisi sul sagrato, per festeggiare insieme l’amore e la fedeltà che nel tempo hanno trovato casa sotto la protezione della Madonna di Monserrato.