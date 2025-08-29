Sport in Piazza, Caraglio si prepara alla festa delle associazioni sportive

L'evento Sport in Piazza a Caraglio si terrà domenica 14 Settembre, con la presentazione delle Associazioni Sportive Dilettantistiche locali e varie attività sportive.

L'evento è dedicato alla promozione dello sport ed è organizzato dal Comune di Caraglio con il contributo della Banca di Caraglio.

Il programma è il seguente:

- Ore 14,30: In Piazza Giolitti presentazione delle Associazioni Sportive Dilettantistiche Caragliesi.

- Ore 15,00: Attraverso Piazza Cavour e via Bernezzo sfilata dei gruppi sportivi accompagnati dalla BANDA MUSICALE.

- Ore 15,30: Dimostrazioni e attività sportive adatte ai ragazzi dai 5 ai 12 anni nelle diverse postazioni delle società sportive dislocate in piazza San Paolo e lungo

corso Giovanni XXIII.

- Ore 17,30: Saluti finali e sorteggio premi tra coloro che avranno partecipato a tutti gli sport.

A tutti i ragazzi che si iscriveranno in loco alla manifestazione sarà consegnata una maglietta.

Sabato 13, alle 17, il Salone Consiliare del Comune ospiterà invece la cerimonia di premiazione degli atleti della stagione sportiva 2024/2025.