Eventi | 29 agosto 2025, 15:38

Una pizza che scalda il cuore: torna la cena solidale a Cuneo

Il 17 settembre la Pizzeria Express ospiterà la 13ª edizione di “Una pizza per un sorriso”: tradizione, gusto e generosità per sostenere realtà sociali del territorio

Sandro Coccorullo della pizzeria Express organizza &quot;Una pizza per il sorriso&quot; da ben 13 anni

Settembre a Cuneo fa rima con solidarietà e buona cucina. Mercoledì 17 settembre 2025, dalle ore 19, la Pizzeria Express di corso Nizza 11 ospiterà la nuova edizione di “Una pizza per un sorriso”, una serata benefica che unisce piacere della tavola e impegno concreto verso chi ha più bisogno.

L’iniziativa, giunta alla 13ª edizione, è diventata un appuntamento atteso e sentito dalla comunità: un momento in cui la città si ritrova per condividere una cena e al tempo stesso sostenere cause importanti. Oltre alla proposta gastronomica (antipasto, pizza, dolce e bevande al costo di 30 euro), non mancherà la tradizionale asta di cimeli sportivi autografati, sempre molto partecipata e capace di aggiungere emozione alla serata.

Come da tradizione, l’intero ricavato, comprese le spese di organizzazione, sarà destinato a enti del territorio, tra cui il Consorzio Socio Assistenziale del cuneese e il Centro Alzheimer di Cuneo.

Le aziende locali sono invitate a collaborare con donazioni e sponsorizzazioni, mentre i cittadini possono già prenotare il proprio posto direttamente presso la Pizzeria Express o telefonando al numero 0171-692563.

