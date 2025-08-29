Scuole San Carlo: flessibilità dei percorsi e innovazione

Cuneo, settembre 2025 – Con la fine dell'estate, le Scuole Tecniche San Carlo di Cuneo si preparano ad aprire le porte della loro nuova sede, pronte per un anno scolastico ricco di novità, opportunità e collaborazioni. I primi a tornare tra i banchi il 10 settembre saranno gli studenti del corso triennale per Operatore del Legno, un percorso che unisce la tradizione artigiana all'innovazione.

Una bella opportunità per i giovani che desiderano acquisire una qualifica professionale spendibile in un settore in continua crescita e trasformazione che offre interessanti sbocchi lavorativi.

Ancora pochi i posti disponibili per chi desidera cambiare percorso scolastico e cerca un luogo accogliente, basato su una didattica personalizzata e adatto a chi vuole non solo imparare a usare macchinari e strumenti, ma anche sviluppare la passione per il design, la creatività e la manualità con un occhio attento alle nuove tecnologie.

Il corso, della durata di tre anni, è progettato per preparare gli studenti a diventare professionisti qualificati. Al terzo anno è previsto un periodo di stage in aziende del settore, una fase cruciale che permette agli allievi di mettere in pratica le competenze acquisite e di confrontarsi direttamente con le dinamiche del mondo del lavoro.

Al termine del triennio gli studenti che lo desiderino hanno la possibilità di passare a Istituti Superiori Statali per completare gli studi e acquisire un diploma. Un'opportunità che garantisce la massima flessibilità, permettendo a ragazzi e famiglie di scegliere dopo tre anni quale strada intraprendere tra scuola e lavoro.

Per maggiori informazioni e per iscrizioni, è possibile contattare la segreteria aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30.

Recapiti:

0171/605232

cuneo@scuolesancarlo.it