Costigliole Saluzzo: asfaltatura in corso in via Bisognetta

Proseguono gli interventi di riqualificazione in via Bisognetta, a Costigliole Saluzzo, dove sono in corso i lavori di asfaltatura.
"Si tratta - spiegano dall'Amministrazione comunale - della fase finale di un progetto più ampio che ha già visto l’allargamento della carreggiata, in passato limitata dalla presenza di un rivo pericoloso a bordo strada, e la realizzazione delle nuove condotte dell'acquedotto lungo tutta la via".
La strada riveste un ruolo importante non solo per le abitazioni che vi si affacciano, ma anche perché ospita diverse aziende artigianali, industriali e agricole, con un indotto stimato di circa un centinaio di addetti complessivi.