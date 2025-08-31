Ineo Servizi riparte dagli Ineo Days e “La grande notte delle stelle”

Ad aprile la decisione del cambio denominazione: da Astra a Ineo Servizi.





Un nome latino che significa “entrare, cominciare, iniziare” ed è esattamente da qui che la società cooperativa riparte, forte dei 51 anni di storia nel settore alle spalle. Fondata nel 1974 come cooperativa trasporti, oggi riunisce oltre 500 aziende di autotrasporti.

Anche la squadra del Consiglio di Amministrazione è stata confermata con i consiglieri uscenti Aldo Caranta, Giuseppe Grosso, Valter Lannutti e Diego Pasero, presidente, affiancato dal vicepresidente Valter Baudino, mentre alla direzione prosegue l'incarico Guido Rossi.



(In foto in primo piano il presidente Diego Pasero e dietro la scrivania il direttore Guido Rossi)



Guido, il nome è cambiato, ma non l'identità..



Siamo la società di servizi per autotrasportatori più importante della provincia di Cuneo e penso anche del Nord Ovest e Piemonte. Stessa qualità e stessa passione da 51 anni, ma ovviamente le aziende, le persone, i marchi cambiano per stare al passo con i tempi e si innovano.



Perchè proprio Ineo?



Volevamo rinnovare e rinfrescare l'immagine comunicativa ed abbiamo quindi concordato che Ineo che dal latino si traduce con“nuovo inizio” avrebbe calzato perfettamente questo nostro proposito.





Presidente Pasero, per festeggiare con tutti i cuneesi e i vostri soci questo nuovo passaggio a settembre riproponete gli Ineo Days...



Viste le novità e il gradimento ottenuto dell'edizione dello scorso anno con l'ampia partecipazione, il 6 e 7 settembre prossimi vogliamo nuovamente regalare l'evento alla città. Sarà gratuito e aperto a tutti. Quest'anno lo abbiamo intitolato “La grande notte delle stelle” sia per gli ospiti di fama nazionale e internazionale degli anni '90 che si esibiranno, sia perchè sarà sotto il cielo stellato, lo stesso dove si potrà ammirare lo spettacolo pirotecnico. Per noi è un'occasione importante per avvicinare anche i non addetti e far scoprire loro il mondo dell'autotrasporto.





Lei è stato un'autista e ha conosciuto le difficoltà del mestiere, se dovesse condividere con noi una di queste quale ci racconterebbe?

L'autotrasporto è il collante delle filiere di produzione e spesso questo non lo si considera o non viene abbastanza valorizzato. Penso al caso dell'e-commerce e delle spedizioni gratuite che potrebbero dar a pensare che il trasporto non comporti costi e spese, al contrario ci sono imprenditori che investono e tutto il loro mondo “sommerso”. Costi gasolio, manutenzione dei mezzi, quando non addirittura la stessa sostituzione, pedaggi, pasti, ore di riposo contro le ore di viaggio. Sono tante le cose che si possono approfondire.

A proposito di conoscenza delle esigenze di un autista, avevate in cantiere la realizzazione di un'area sosta davanti alla vostra sede, a che punto siamo?



Si esatto, è un progetto a cui tengo molto perchè va nella direzione di offrire maggiore sicurezza agli autisti, soprattutto nelle pause notturne. In autunno dovremmo poter inaugurare un'area sosta e parcheggio totalmente custodita e protetta, accessibile a tutti gli autotrasportatori e non solamente ai nostri soci. Un'opera complementare alla nostra struttura dove è presente un impianto di rifornimento carburante, un autolavaggio, gli uffici amministrativi per le pratiche auto e i corsi di formazione. Un nuovo servizio, quindi, che si va ad aggiungere a quelli già disponibili. Tra i più apprezzati, inoltre, c'è l'assistenza che prontamente garantiamo nell'aggiornare i soci circa nuove norme o adempimenti che riguardano i trasporti e a cui occorre adeguarsi. Le sede di Ineo Servizi vuole essere la casa degli autotrasportatori, il loro riferimento sicuro anche quando si trovano all'estero.





Guido, la vita da camionista spesso porta lontano da casa e famiglia per garantire un servizio, la festa “La grande notte delle stelle” vuole anche celebrare loro...

Il mondo Ineo fornisce una serie di servizi al mondo dell'autotrasporto, il nostro è una sorta di ecosistema ed in questo senso poter premiare chi ha creduto in noi e continua a farlo ci sembrava una forma di restituzione. Sarà sicuramente una grande festa dell'autotrasporto, ma non solo. Ricordiamo che sarà aperto a tutti i cittadini, per far mescolare due mondi che non sempre si conoscono bene tra loro. Una serata che unisce musica, spettacolo e buon cibo.



Diego, sabato 6 settembre porterete a Cuneo nuovi grandi ospiti del panorama musicale italiano?



Ci sarà musica per tutti i gusti ed età. Avremo Mauro Repetto (fondatore degli 883), Le Belle, La Bouche feat. Natascha Waight, Xsm Exsimplemind feat. Brian Mc Gee e dopo la mezzanotte con il dj set di Danilo V dj e la sua superdance party. Ma oltre alla musica non mancherà il divertimento, per chi vorrà infatti sarà possibile cimentarsi nella sfida del toro meccanico.





Da inizio anno è stata, infine, ricostituita Ineo Unione Trasportatori sotto la guida del presidente Valter Lannutti e sotto la direzione di Andrea Tardivo. Andrea, qual è la finalità dell'associazione?



L'autotrasporto è un mondo in evoluzione che risponde a normative europee sempre più stringenti e tecniche e il Gruppo Ineo vuole dare la massima rappresentatività alle aziende e ai loro lavoratori. Per questo l'associazione si pone l'ambizioso obiettivo di offrire rappresentanza, consulenza e supporto sia sindacale che istituzionale, ma di fornire anche una prospettiva. Un nuovo luogo dove le aziende possono trovare risposte. Un'associazione oggi deve saper anticipare le sfide future e su questa scorta nell'ambito degli Ineo Days la domenica abbiamo deciso di organizzare un convegno dedicato al confronto tra mondo dei trasporti e politica. A dialogare con gli ospiti sarà il presidente Lannutti nel tentativo di trovare una direzione univoca e congiunta tra imprese e istituzioni politiche.