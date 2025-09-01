Ceva, si chiude la stagione alla piscina scoperta del Parco della Rotonda

Si è ufficialmente conclusa il 31 agosto la stagione della piscina scoperta del Parco della Rotonda a Ceva, avviata lo scorso 12 giugno.

Buoni i riscontri di questo anno di “ripartenza” dell’impianto, con la nuova gestione a cura dell'Associazione sportiva dilettantistica N.C.R.N. di Acqui Terme: “Siamo assolutamente soddisfatti dell’andamento della stagione – affermano i gestori -: abbiamo avuto un mese di giugno molto positivo, un luglio altalenante ed un agosto molto buono fino a ferragosto, ovviamente in parallelo alle condizioni meteo. Abbiamo ricevuto una notevole quantità di attestati di stima da parte della clientela che ha frequentato l’impianto. Positiva in particolare la scelta di riservare due corsie al nuoto libero. Riteniamo che la piscina scoperta di Ceva sia un impianto con ottime potenzialità”.

"Abbiamo apprezzato la gestione della piscina di quest'anno – il commento dell’Amministrazione comunale di Ceva con il sindaco Fabio Mottinelli -. Pochi accorgimenti sono stati sufficienti a vedere un deciso cambio di passo in un'area che ha un enorme potenziale, ma che è assolutamente da riqualificare. Per questo siamo già al lavoro da tempo, come avevamo annunciato in campagna elettorale, per progettare la completa sistemazione di tutto il Parco della Rotonda e restituire dignità e decoro ad uno spazio per le famiglie cebane ma non solo, in un luogo dove storicamente si incontra la comunità nella bella stagione".