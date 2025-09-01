Cuneo, a Madonna delle Grazie sono partiti i lavori di riqualificazione dei marciapiedi di via Cherasco

Hanno preso il via stamane, lunedì 1° settembre, i lavori di riqualificazione di via Cherasco, in frazione Madonna delle Grazie.
L’intervento prevede il completo rifacimento dei marciapiedi sul lato destro a salire da via Castelletto sino a via Cappa, mentre sul lato opposto verranno interessati solamente alcuni tratti, con priorità a quelli in corrispondenza delle abitazioni.
Inoltre, verranno sostituiti gli attuali bordonali in cemento - ammalorati ed erosi in più punti -, con nuovi cordoli in granito. Previsto anche il rifacimento delle caditoie stradali, l’interramento di cavidotti in vista di una possibile rimozione delle linee elettriche aeree dell’illuminazione pubblica e il rifacimento del manto dei marciapiedi con la stesa di nuovo asfalto.
L’importo complessivo dell’intervento, affidato alla ditta Edilscavi s.r.l. (con subappalto alla Ramero Domenico & C. s.n.c.), è di circa 90 mila euro.
Data la concomitanza con la festa frazionale, si è scelto di partire dalla “parte bassa” della via per non impattare negativamente sullo svolgimento dei festeggiamenti.
Questo intervento precede quello della completa ripavimentazione stradale di tutta via Cherasco, già appaltato alla stessa ditta Edilscavi s.r.l. e incluso nel primo lotto di bitumatura delle strade comunali attualmente in corso.