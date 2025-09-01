Alba, l’associazione Alec presenta “Un ragazzo di vent’anni” di Vainer Salati

Sabato 6 settembre alle 17, presso l’Associazione Alec, via Vittorio Emanuele II, 30, in collaborazione con la Libreria La Torre, verrà presentato il libro “Un ragazzo di vent’anni” di Vainer Salati.

Il 9 settembre 1943, all’indomani dell’annuncio dell’armistizio con gli Alleati, Naigher, ventenne allievo ufficiale, scrive alla famiglia annunciando il suo ritorno a casa. Ma, appena giunto nella sua città, viene catturato dai tedeschi. Da quel momento ha inizio il toccante diario che racconta la sua prigionia in Germania. Sono pagine intense che intrecciano appunti scritti in quei duri anni con ricordi ricostruiti in seguito, a colmare i vuoti lasciati dalla sofferenza. Naigher era il soprannome dato all’autore per via dei capelli neri, non un personaggio di fantasia, ma un giovane realmente vissuto, testimone diretto di quegli eventi.

La presentazione sarà curata da Eugenio Salati, figlio dell’autore, con letture a cura di Elisabetta Ullo e Francesco Zabaldano.

Vainer Salati (Reggio Emilia, 1922 – 2004) è stato docente e dirigente scolastico. Dal 1953 ha insegnato presso la Scuola Enologica di Alba, della quale è successivamente divenuto preside. Dopo il pensionamento, avvenuto nel 1989, ha ricoperto la carica di presidente nazionale dell’ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino). Oltre al volume sulla deportazione, ha scritto un testo di chimica enologica dal titolo Atomi, molecole e vino, premiato nel 2001 a Parigi dall’Office International de la Vigne et du Vin.

L’ingresso è libero.