Beer Cult 2025: a Saint-Vincent arriva anche la Salsiccia di Bra, eccellenza piemontese da gustare con la birra artigianale

Dal 5 al 7 settembre 2025 Saint-Vincent ospiterà Beer Cult – Il Festival della Cultura della Birra, un appuntamento che trasformerà la cittadina valdostana in un crocevia di sapori, musica e convivialità. Tre giorni dedicati alla birra artigianale, con decine di birrifici italiani e internazionali pronti a raccontare le loro storie e a far scoprire stili e abbinamenti.

Accanto alle degustazioni di birra e ai piatti gourmet, tra i protagonisti del festival ci sarà un prodotto che rappresenta una delle eccellenze piemontesi più conosciute: la Salsiccia di Bra, portata in Valle d’Aosta dal Consorzio di Tutela e Valorizzazione della Salsiccia di Bra. La sua presenza a Beer Cult sottolinea l’attenzione degli organizzatori a unire il mondo brassicolo con le migliori tipicità agroalimentari italiane, in un percorso di gusto che unisce territori e tradizioni.

Gli amanti della buona tavola troveranno uno spazio interamente dedicato a questa specialità unica: il tagliere con Salsiccia di Bra accompagnata da Bra Tenero DOP e Bra Duro DOP, un incontro perfetto tra carni selezionate e formaggi a denominazione d’origine. Un abbinamento che richiama la storia e la cultura gastronomica del Roero e delle Langhe, e che ben si sposa con la varietà di birre artigianali presenti al festival.

Non solo degustazione sul posto: a Beer Cult sarà possibile anche acquistare la Salsiccia di Bra “take away”, per portare a casa il sapore autentico di un prodotto che negli ultimi anni ha conquistato palati sempre più lontani. Un modo per rafforzare la promozione e la conoscenza di questa eccellenza che nasce a Bra e che oggi rappresenta un simbolo di qualità e di tradizione riconosciuto a livello nazionale.

A sottolineare l’importanza della partecipazione al festival è il direttore di ASCOM Bra, Luigi Barbero, che dichiara: “… la presenza della Salsiccia di Bra a Beer Cult è motivo di orgoglio per il nostro territorio. Si tratta di un’occasione straordinaria per far conoscere questa eccellenza a un pubblico ampio e variegato, che arriva non solo dalla Valle d’Aosta ma anche dal Torinese, dall’Astigiano, dalla Liguria e dalla Lombardia. Portare i nostri prodotti in una vetrina di qualità come questa significa rafforzare il legame tra enogastronomia e turismo, creando nuove opportunità per il territorio. La salsiccia di Bra, insieme ai formaggi Bra Tenero e Bra Duro DOP, rappresenta la sintesi perfetta di tradizione, qualità e capacità di innovarsi restando fedele alle proprie radici”.

L’abbinamento tra birra artigianale e Salsiccia di Bra è un esempio di come due mondi apparentemente diversi possano dialogare armoniosamente, creando un percorso di degustazione che valorizza entrambi. Le note aromatiche delle birre, dalle più leggere alle più strutturate, si sposano con la delicatezza e la particolarità della salsiccia, esaltando i sapori in un gioco di contrasti e armonie.

Il contesto di Saint-Vincent, facilmente raggiungibile dagli appassionati di Bra, Alba, Cuneo, Asti, Torino, Liguria e Lombardia, rappresenta la cornice ideale per un evento che mette insieme cultura brassicola, cucina gourmet e tipicità regionali. La Salsiccia di Bra si presenterà quindi non solo come prodotto gastronomico, ma come ambasciatrice di un territorio che fa della qualità e della passione i suoi tratti distintivi.