Il Monviso e la Via Lattea: in una foto il sogno di una notte di fine estate

Sogno di una notte di fine estate: la Via Lattea illumina il Monviso, che s’ammanta di un fascino quasi inedito.
Così, la galassia alla quale appartiene il nostro sistema solare, accende la notte di Crissolo, complice l’assenza di consistenti fonti di inquinamento luminoso.
C’è pure da dire che le notti estive, con le loro temperature più miti, favoriscono le osservazioni del cielo, capace di incantarci con le sue meraviglie.
Ancora maggiore è l’effetto se queste meraviglie cosmiche fanno da cornice a spettacoli molto più “terrestri”.
Lo dimostra la foto realizzata da Valerio Minato, che ci ha regalato una cartolina inedita del Re di pietra “by night”, destinata a diffonderne ulteriormente l’intramontabile appeal.
Ed è un po’ come guardare indietro nel tempo di migliaia di anni, quelli impiegati dalla luce delle stelle ad arrivare qui. Magia pura.