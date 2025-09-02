Bra, trasferta a Mondovì per Lara Giuliano e il suo pastore tedesco Hombra del Ducato Sabaudo con il team Casa Borriello

Il mondo dei cani e degli appassionati cinofili ha vissuto un importante appuntamento di tre giorni a Mondovì con l’esposizione internazionale canina, promossa dall’Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) e dalla Federation Cynologique Internazionale (F.C.I.) con il patrocinio della Città di Mondovì.

Dal 29 al 31 agosto hanno sfilato in passerella cani provenienti da tutt’Italia e dall’estero, tra le razze più belle e rappresentative, ma anche alcune tra le più rare. In grande spolvero anche Lara Giuliano di Bra con il suo pastore tedesco Hombra del Ducato Sabaudo per il team Casa Borriello, protagonisti di risultati tutti in crescendo.

Una delle caratteristiche più importanti di queste esposizioni canine è la presenza di una giuria internazionale di altissimo livello. Questi esperti giudici, provenienti dall’Italia e da tutta Europa, valutano attentamente ogni cane secondo lo standard di razza, che riceve un giudizio scritto e viene attribuita una qualifica che può variare dal “buono” al “molto buono” fino all’ambito “eccellente”. Tuttavia, l’obiettivo più desiderato è conquistare il C.A.C. e il C.A.C.I.B. che sono i titoli validi per il campionato italiano e il campionato internazionale di bellezza.

La cronaca è di Saverio Giuliano, padre di Lara, che racconta con orgoglio la tre giorni di gare: «La partenza del primo giorno non è stata entusiasmante con un secondo posto molto buono, per poi passare al giorno successivo, dove oltre al secondo posto ha preso anche l’eccellenza e i complimenti del giudice. Infine, il terzo giorno è arrivato un altro secondo posto con eccellenza a cui si è aggiunta la riserva C.A.C.. Il giudice si è complimentato con Lara e anche l’avversario, che si è comportato egregiamente, le ha stretto la mano facendo i complimenti e raccomandandosi di coltivare la passione che c’è in lei».

Le emozioni sono andate oltre ai piazzamenti, come spiega ancora Saverio: «È stato bello anche quando una signora dell’organizzazione ha riconosciuto Lara dall’anno scorso, quando ha fatto la sua prima gara internazionale, riconoscendo sia lei che Hombra del Ducato Sabaudo».

I complimenti vanno anche a Luigi Borriello che con Carlos di Casa Borriello si è piazzato primo nella sua categoria e a Sandra Grosso che con Ulya di Casa Borriello ha fatto due primi posti ed un secondo. Incontenibile la gioia: «Ci siamo esaltati nel vedere i bambini di casa Borriello tutti e tre con la coccarda e vederli finalmente giocare tra una gara e l’altra senza i cellulari, ma come si giocava una volta. Un ringraziamento va anche a Loredana Cavallaro, mamma di Lara, che con la sua pazienza e il compito di fotoreporter continua a mandare avanti il sogno dei bambini e di tutti noi».

Non mancano i progetti futuri: «Adesso Hombra si riposerà per un po’, sperando che anche lei possa darci dei cuccioli come ha fatto Quinn di Casa Borriello con due maschietti e tre femminucce. A fine mese ci sarà il campionato dove Lara porterà in gara finalmente Vegas di Casa Borriello che con i suoi sei mesi compiuti potrà entrare in gara a Bagnolo in Piano». Stay tuned!