Donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche, “Match it now 2025” torna ad Alba

È la giornata più importante per iscriversi e diventare donatori di vita: un’esperienza bella e indimenticabile di amicizia e solidarietà universale. In piazza si raccoglierà la disponibilità dei giovani del territorio a donare le proprie cellule staminali per salvare la vita ad una persona malata di leucemia. Un gesto simile alla donazione di sangue, ma con una differenza: la donazione può essere mirata solo fra persone “geneticamente compatibili”. Ecco perché si effettua un semplice test di compatibilità per capirlo: un campione di saliva o un piccolo prelievo di sangue e in 10 minuti OGNI GIOVANE può cambiare il destino di una persona malata.

“#CORRIADMO” è il titolo della campagna nazionale: tutte le persone che hanno tra 18 e 35 anni potranno diventare potenziali Donatori di vita e aiutarci a raggiungere il TRAGUARDO di 1000 donatori iscritti e tipizzati in queste giornate!

Ci saranno i Clown dell’Associazione VIP di Alba-Bra “L’arcobaleno” che vi accompagneranno presso gli stand dove si potranno ricevere informazioni ma ci si potrà anche iscrivere SUBITO al Registro Italiano dei Donatori. Nella piazza si potranno incontrare persone che sono state salvate grazie alla donazione di midollo osseo (che NON è il midollo spinale) e altre che lo hanno donato, salvando una vita e si potrà ascoltare le loro storie di dono, storie di vita!

Quest’anno, al mattino ci sarà un motivo in più per partecipare: verranno pubblicamente ringraziati i Donatori ADMO che hanno compiuto 55 anni (e più) e per limite di età non possono più diventare Donatori. Ci sarà un momento dedicato a loro alle 11.00, al quale tutti noi siamo invitati, per dire il nostro grazie per la loro disponibilità. Ma non sarà solo un saluto, abbiamo chiesto loro di dare ancora una volta il loro aiuto alla nostra causa. Visto che il Registro si “impoverisce”, perché non saranno più iscritti, potranno aiutaci a trovare un loro “SOSTITUTO”: una o più persone che simbolicamente sostituiranno la loro presenza nel Registro e che si registrino il 13 Settembre come disponibili, perché i malati di leucemia non perdano la speranza!

L’evento è patrocinato dalla Regione Piemonte, dal Comune di Alba e dall’ASL CN2 che ci assiste per le competenze sanitarie e che da sempre è al nostro fianco in questa importante missione: trovare donatori di vita compatibili con i malati di leucemia in attesa di trapianto.